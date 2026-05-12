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पड़ोसियों के दरवाजे बाहर से किए बंद, फिर बेटे-बहू ने ही ली पिता की जान, साजिश ऐसी कि कांप जाए रूह

Chatra Crime News: चतरा पुलिस ने 36 घंटे के अंदर बुजुर्ग की हत्या मामले का खुलासा कर दिया. पुलिस ने पिता के हत्यारे बेटे और पतोहू गिरफ्तार किया है. भूमि विवाद को लेकर भोला यादव और उसकी पत्नी पूनम देवी ने मिलकर अपने ही पिता की हत्या कर दी. 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 12, 2026, 07:14 AM IST

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चतरा में पिता के हत्यारे बेटे और पतोहू गिरफ्तार
चतरा में पिता के हत्यारे बेटे और पतोहू गिरफ्तार

Chatra News: चतरा जिले के राजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लारालुटूदाग गांव में 10 मई की देर रात हुई बुजुर्ग की हत्या मामले में पुलिस ने मृतक के बेटे और पतोहू को गिरफ्तार कर लिया है. घटना के महज 36 घंटे के भीतर फरार दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी कर पुलिस ने मामले का खुलासा किया. 

इस संबंध में एसडीपीओ संदीप सुमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी. उन्होंने बताया कि भूमि विवाद को लेकर भोला यादव और उसकी पत्नी पूनम देवी ने मिलकर अपने ही पिता की हत्या कर दी. आरोप है कि दोनों ने पहले गमछे से गला दबाकर हत्या की और फिर सिर पर लोहे की रॉड से वार कर वारदात को अंजाम दिया.

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि हत्या से पहले आरोपियों ने आसपास के घरों के दरवाजों को बाहर से कुंडी लगाकर बंद कर दिया था, ताकि कोई बीच-बचाव के लिए बाहर न निकल सके. पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त दो गमछा और एक लोहे की रॉड बरामद कर ली है. गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए मंडल कारा चतरा भेज दिया गया है. 

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एसडीपीओ ने बताया कि इस हत्या कांड में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है.

रिपोर्ट: धर्मेंद्र पाठक

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