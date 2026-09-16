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जसीडीह में पारिवारिक विवाद में कलयुगी बेटे की बेरहमी: माता-पिता पर किया हमला, मां की मौत, पिता गंभीर

जसीडीह में पारिवारिक विवाद में कलयुगी बेटे की बेरहमी सामने आई है. पारिवारिक कलह में बेटे ने अपने ही मां-बाप पर हमला कर दिया. हमले में मां गंभीर रूप से घायल हो गईं और बाद में उनकी मौत हो गई.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Sep 16, 2026, 12:51 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 12:51 PM IST
जसीडीह में पारिवारिक विवाद में कलयुगी बेटे की बेरहमी: माता-पिता पर किया हमला, मां की मौत, पिता गंभीर
Image Credit: जसीडीह में पारिवारिक विवाद में कलयुगी बेटे की बेरहमी (फाइल फोटो)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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