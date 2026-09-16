/जसीडीह में पारिवारिक विवाद में कलयुगी बेटे की बेरहमी: माता-पिता पर किया हमला, मां की मौत, पिता गंभीर

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जसीडीह से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक कलयुगी बेटे ने अपने ही मां-बाप पर हमला कर दिया. इस घटना में मां की मौत होने की खबर है. मिली जानकारी के अनुसार, पूरा मामला जसीडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत मानिकपुर सरासनी गांव का है. जहां बुधवार (16 सितंबर, 2026) को पारिवारिक विवाद के दौरान एक बेटे ने कथित तौर पर अपने माता-पिता पर हमला कर दिया. घटना में मां की मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
बेटे ने मां-बाप से की मारपीट
स्थानीय लोगों के अनुसार, किसी बात को लेकर परिवार में विवाद हुआ था. इसी दौरान गुस्से में आकर बेटे ने अपने माता-पिता के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी. इस दौरान हमले में मां गंभीर रूप से घायल हो गईं और बाद में उनकी मौत हो गई. वहीं, पिता भी घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए देवघर सदर अस्पताल ले जाया गया. घटना की सूचना मिलते ही जसीडीह थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी.
ग्रामीणों और परिजनों से पूछताछ
पुलिस ने घटनास्थल से संबंधित जानकारी जुटाई है. साथ ही, ग्रामीणों और परिजनों से पूछताछ की जा रही है. घटना के सही कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है. मां की मौत की खबर फैलते ही गांव में शोक का माहौल है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है. ये पूरी घटना गांव समेत अन्य इलाकों में भी चर्चा का विषय बन गई है. आखिर अपना बेटा ही मां-बाप के साथ ऐसा व्यवहार कैसा कर सकता है, क्या ऐसा करते समय उसके हाथ नहीं कांपे? ऐसे तमाम सवाल लोगों के मन में आ रहे हैं. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.