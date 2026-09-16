/जसीडीह में पारिवारिक विवाद में कलयुगी बेटे की बेरहमी: माता-पिता पर किया हमला, मां की मौत, पिता गंभीर

ग्रामीणों और परिजनों से पूछताछ

पुलिस ने घटनास्थल से संबंधित जानकारी जुटाई है. साथ ही, ग्रामीणों और परिजनों से पूछताछ की जा रही है. घटना के सही कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है. मां की मौत की खबर फैलते ही गांव में शोक का माहौल है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है. ये पूरी घटना गांव समेत अन्य इलाकों में भी चर्चा का विषय बन गई है. आखिर अपना बेटा ही मां-बाप के साथ ऐसा व्यवहार कैसा कर सकता है, क्या ऐसा करते समय उसके हाथ नहीं कांपे? ऐसे तमाम सवाल लोगों के मन में आ रहे हैं. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.