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पेपर लीक और धांधली के खिलाफ रांची में सड़कों पर उतरे छात्र, समर्थन में आई सोनाक्षी सिन्हा, बोलीं- 'यह सब कब रुकेगा?'

भारत में पिछले कई सालों से राज्यों में सरकारी पेपर को लेकर चल रही धांधली को उजागर करने के लिए छात्र अब सड़क उतर आए हैं. दिल्ली से शुरु हुई छात्र प्रोटेस्ट की लहर झारखंड में भी देखने को मिल रहा है. अब इस मुद्दे पर अभिनेत्री सोनाक्षी ने रिएक्ट किया.

Edited ByShailendra
Published: Aug 04, 2026, 10:46 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 10:46 PM IST
पेपर लीक और धांधली के खिलाफ रांची में सड़कों पर उतरे छात्र, समर्थन में आई सोनाक्षी सिन्हा, बोलीं- 'यह सब कब रुकेगा?'
Image Credit: (@instagram) झारखंड छात्रों के समर्थन में उतरी सोनाक्षी सिन्हा

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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