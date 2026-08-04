पेपर लीक और धांधली के खिलाफ रांची में सड़कों पर उतरे छात्र, समर्थन में आई सोनाक्षी सिन्हा, बोलीं- 'यह सब कब रुकेगा?'

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देश के राज्यों में सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार हो रही धांधली और पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का गुस्सा अब सड़कों पर फूट पड़ा है. दिल्ली से शुरू हुई इस विरोध प्रदर्शन की लहर का असर अब झारखंड में बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है. इस पूरे मुद्दे पर बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने भी अपना रुख स्पष्ट करते हुए छात्रों के समर्थन में आवाज उठाई है.
झारखंड छात्रों के समर्थन में उतरी सोनाक्षी सिन्हा
अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक वीडियो जारी कर एक नोट लिखा. अभिनेत्री ने इस पोस्ट के जरिए छात्रों के साथ हो रहे अन्याय पर रिएक्ट किया. उन्होंने लिखा कि हमारे देश के छात्रों को ऐसी स्थिति से गुजरते हुए देखना बहुत दुखद है. यह सब कब रुकेगा?
14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा करने की मांग
बता दें कि झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली और पेपर लीक के खिलाफ छात्र रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं. छात्र मुख्य रूप से 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने और पूरे मामले की सीबीआई और ईडी से जांच कराने की मांग कर रहे हैं.
पेपर धांधली मामले अब एक-एक करके सामने निकलकर आ रहे
बता दें कि जेपीएससी-जेएसएससी विवाद को लेकर स्टूडेंट्स का यह प्रोटेस्ट जब शुरू हुआ था तो शुरुआत में राज्य के अलग-अलग जिलों में प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन 29 जुलाई को विरोध प्रदर्शन एक बड़े आंदोलन में बदल गया, जब ऑर्गनाइजर ने 'महा आंदोलन' और संविधान मार्च का आह्वान किया और हर जिले से उम्मीदवारों से राज्य की राजधानी रांची में इकट्ठा होने की अपील की. इस अपील का असर देखने को मिला और लगभग 5,000 स्टूडेंट्स रांची पहुंच गए और शांति मार्च में हिस्सा लिया. हालांकि, पेपर धांधली मामले अब एक-एक करके सामने निकलकर आ रहे हैं.
हाल ही में फिल्म सिस्टम में नजर आई थी सोनाक्षी सिन्हा
अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की बात करें, तो वे हाल ही में फिल्म सिस्टम में नजर आई थी. यह एक कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म है, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा ने नेहा राजवंश नाम की एक महत्वाकांक्षी सरकारी वकील का किरदार निभाया है. इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा, ज्योतिका और आशुतोष गोवारिकर मुख्य भूमिकाओं में हैं. इसके अलावा, फिल्म में प्रीति अग्रवाल, आदिनाथ कोठारे, आश्रिया मिश्रा, गौरव पांडे और सयानदीप गुप्ता भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. यह फिल्म 22 मई से अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है.