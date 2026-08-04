पेपर लीक और धांधली के खिलाफ रांची में सड़कों पर उतरे छात्र, समर्थन में आई सोनाक्षी सिन्हा, बोलीं- 'यह सब कब रुकेगा?'

पेपर धांधली मामले अब एक-एक करके सामने निकलकर आ रहे

बता दें कि जेपीएससी-जेएसएससी विवाद को लेकर स्टूडेंट्स का यह प्रोटेस्ट जब शुरू हुआ था तो शुरुआत में राज्य के अलग-अलग जिलों में प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन 29 जुलाई को विरोध प्रदर्शन एक बड़े आंदोलन में बदल गया, जब ऑर्गनाइजर ने 'महा आंदोलन' और संविधान मार्च का आह्वान किया और हर जिले से उम्मीदवारों से राज्य की राजधानी रांची में इकट्ठा होने की अपील की. इस अपील का असर देखने को मिला और लगभग 5,000 स्टूडेंट्स रांची पहुंच गए और शांति मार्च में हिस्सा लिया. हालांकि, पेपर धांधली मामले अब एक-एक करके सामने निकलकर आ रहे हैं.