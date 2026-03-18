Chatra News: चतरा में SSB जवान प्रह्लाद सिंह का शव पहुंचा सदर अस्पताल, सर्विस राइफल से खुद को मारी थी गोली

Chatra News: चतरा में सिमरिया थाना क्षेत्र के शिला पिकेट पर तैनात एसएसबी के जवान प्रह्लाद सिंह का शव आज (18 मार्च) सुबह सदर अस्पताल लाया गया, जिसके बाद अस्पताल परिसर में परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. बताया जा रहा है कि मंगलवार रात करीब 10 बजे जवान ने अपनी ही सर्विस रायफल से खुद को गोली मार ली.

एक महीने पहले ही छुट्टी से आए थे वापस

घटना की सूचना मिलते ही एसएसबी और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया. मृतक के भाई ने बताया कि मंगलवार की देर शाम को एसएसबी मुख्यालय से फोन आया कि प्रह्लाद को गोली लगी है, आप लोग पहुंचिए. आगे बताया कि प्रह्लाद सिंह एक महीने पहले ही छुट्टी से वापस ड्यूटी पर लौटे थे. घटना के दिन शाम करीब 5 बजे उनकी आखिरी बार बात हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि वे क्रिकेट खेलने जा रहे हैं और इसके बाद प्रार्थना सभा में शामिल होंगे.

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पूरे इलाके में शोक का माहौल

परिजनों के अनुसार, प्रह्लाद सिंह की नौकरी वर्ष 2017 में लगी थी और 2018 में उनकी शादी हुई थी. उनके पीछे एक छोटी बच्ची है. फिलहाल, शव के पोस्टमार्टम का इंतजार किया जा रहा है. घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है और जवान की मौत से हर कोई स्तब्ध है.

रिपोर्ट: नितेश कुमार मिश्रा, चतरा

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