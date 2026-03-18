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Chatra News: चतरा में SSB जवान ने सर्विस राइफल से खुद को मारी गोली, मौके पर ही मौत

Chatra News: चतरा में सिमरिया थाना क्षेत्र के शिला पिकेट पर पदस्थापित एसएसबी जवान ने मंगलवार रात करीब 10 बजे खुद को रायफल से गोली मार आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान देवघर निवासी प्रह्लाद सिंह के रूप में की गई है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 18, 2026, 08:29 AM IST
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चतरा में SSB जवान ने सर्विस राइफल से खुद को मारी गोली (फाइल फोटो)
चतरा में SSB जवान ने सर्विस राइफल से खुद को मारी गोली (फाइल फोटो)

Chatra News: झारखंड के चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र स्थित शिला ओपी पिकेट में तैनात सशस्त्र सीमा बल (SSB) के एक जवान ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. मिली जानकारी के अनुसार, ये घटना मंगलवार रात करीब 10 बजे की है. कैंप में अचानक गोली चलने की आवाज आई, जिसके बाद जवान मौके पर पहुंचे. वहां जवान खून से लथपथ हालत में मिला. प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई है कि जवान ने अपनी ही सरकारी राइफल से खुद पर गोली चलाई थी, जिससे उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

तैनात अन्य जवानों से पूछताछ
मृतक जवान की पहचान देवघर जिले के महतोडीह गांव निवासी प्रह्लाद कुमार सिंह के रूप में हुई है, जो एसएसबी की 35वीं बटालियन में तैनात थे. वर्तमान में सिमरिया के संवेदनशील शिला पिकेट पर उनकी ड्यूटी लगी हुई थी. घटना की सूचना मिलते ही चतरा के पुलिस अधीक्षक और एसएसबी कमांडेंट दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया. अधिकारियों ने पिकेट में तैनात अन्य जवानों से पूछताछ भी की. फिलहाल, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है. परिजनों को भी घटना की सूचना दे दी गई है, जिसके बाद से उनके घर और गांव में मातम का माहौल है.

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जांच में जुटे पुलिस और एसएसबी के अधिकारी
आखिर जवान ने आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाया, इसे लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है. फिलहाल पुलिस और एसएसबी के अधिकारी मामले की जांच में जुटे हुए हैं. वहीं, शुरुआती जांच में मानसिक तनाव या पारिवारिक कलह होने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि अभी तक किसी बात की पुष्टि नहीं हो पाई है. मामले की जांच होने के बाद ही सच सामने आ पाएगा.

रिपोर्ट: धर्मेंद्र पाठक, चतरा

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Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यू...और पढ़ें

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