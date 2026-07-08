/बोकारो में BSL क्वार्टर की सीढ़ी भरभरा कर गिरी, तीसरी मंजिल पर फंसे 12 लोग

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बोकारो के सेक्टर 6 में बड़ा हादसा टल गया. जब BSL क्वार्टर की सीढ़ी भरभरा कर गिर पड़ी. इस दौरान लोग बाल-बाल बच गए, लेकिन 12 लोग तीसरी मंजिल पर फंस गए हैं. आरोप है कि BSL प्रबंधन लापता हो गया है. बताया जा रहा है कि बिल्डिंग के ऊपरी तल्ले में दो परिवार के 12 लोग फंसे हैं. नीचे से कनेक्शन कट गया है. मामला बोकारो के सेक्टर 6 थाना क्षेत्र के सेक्टर 6 डी का है.
दरअसल, बोकारो के सेक्टर 6D तीन मंजिला बिल्डिंग है, जिसमें करीब 9 क्वार्टर हैं. यहां क्वार्टर संख्या 2358 से 2366 का ऊपरी तल्ले का सीढ़ी जर्जर अवस्था में रहने के कारण भरभराकर गिर गई और ऊपरी मंजिल में करीब 12 लोग फंस गए, जिसमें छोटे-छोटे बच्चे भी हैं. परिजन का पूरी तरह से संपर्क टूट गया है.
सबसे ताज्जुब की बात ये है कि क्वार्टर बीएसएल का है, जहां सूचना देने के बाद भी बोकारो स्टील प्लांट के प्रबंधन के लोग अबतक नहीं पहुंचे हैं. ऊपरी तल्ले में फंसे लोगों का कहना है कि अचानक तेज आवाज के साथ सीढ़ी भरभरा कर गिर गया. गनीमत रही कि उस वक्त कोई आवाजाही नहीं कर रहा था नहीं, तो बड़ी घटना घट सकती थी.
ऊपरी तल्ले में फंसे लोग में एक परिवार पुलिसकर्मी का बताया जा रहा है. वहीं, दूसरा परिवार कोर्ट में काम करता है. बताया जा रहा है कि सीढ़ी के साथ साथ रेलिंग भी पूरी तरह से टूट गया है. फंसे हुए महिलाओं ने कहा कि डर का माहौल बना हुआ है.