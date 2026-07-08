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बोकारो में BSL क्वार्टर की सीढ़ी भरभरा कर गिरी, तीसरी मंजिल पर फंसे 12 लोग

Bokaro News: बोकारो के सेक्टर 6D तीन मंजिला बिल्डिंग है, जिसमें करीब 9 क्वार्टर हैं. यहां क्वार्टर संख्या 2358 से 2366 का ऊपरी तल्ले का सीढ़ी जर्जर अवस्था में रहने के कारण भरभराकर गिर गई और ऊपरी मंजिल में करीब 12 लोग फंस गए, जिसमें छोटे-छोटे बच्चे भी हैं. परिजन का पूरी तरह से संपर्क टूट गया है.

Edited By:Shailendra
Published: Jul 08, 2026, 10:20 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 10:20 PM IST
बोकारो में BSL क्वार्टर की सीढ़ी भरभरा कर गिरी, तीसरी मंजिल पर फंसे 12 लोग
Image Credit: (Z News) बोकारो BSL क्वार्टर में सीढ़ी और रेलिंग जमींदोजSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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