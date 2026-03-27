धनबाद में रामनवमी जुलूस पर पथराव से अफरा-तफरी, 12 घायल, भारी पुलिस बल तैनात

Dhanbad Latest News: बलियापुर थाना क्षेत्र में रामनवमी के पावन अवसर पर निकाला जा रहा जुलूस उस समय हिंसा की भेंट चढ़ गया, जब असामाजिक तत्वों ने अचानक पथराव शुरू कर दिया. इस हमले से शांतिपूर्ण माहौल तनाव में बदल गया और श्रद्धालुओं के बीच अफरा-तफरी मच गई.
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Dhanbad News: धनबाद जिले के बलियापुर थाना क्षेत्र में रामनवमी के अवसर पर निकाले जा रहे जुलूस के दौरान उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब कुछ असामाजिक तत्वों ने अचानक पथराव कर दिया. घटना के बाद जुलूस में शामिल लोगों के बीच भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी. पथराव की इस घटना में करीब एक दर्जन लोगों के घायल होने की खबर है. घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया. भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रण किया. फिलहाल, पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पुलिस बल तैनात है. मौके पर डीएसपी, सिटी एसपी समेत कई वरीय अधिकारी पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं और स्थानीय लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि स्थिति सामान्य बनी रहे.
पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और पथराव करने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इलाके में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन एहतियात के तौर पर पुलिस लगातार गश्त कर रही है.
रिपोर्ट: नितेश मिश्रा
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