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Jharkhand Weather: झारखंड में आज भी तूफानी बारिश! 17 जिलों में आंधी-पानी का ऑरेंज अलर्ट, बाकी हिस्से का देखें मौसम

Jharkhand Aaj Ka Mausam: मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक झारखंड में आंधी-बारिश का पूर्वानुमान जताया है. आज (शनिवार, 30 मई) भी पूरे प्रदेश में बारिश होने की संभावना जताई गई है. आंधी, ठनका और ओलावृष्टि को लेकर लोगों को सावधान किया गया है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: May 30, 2026, 09:59 AM IST

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प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)
प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

Jharkhand Weather Report Today: साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से आखिरकार झारखंड में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया. शुक्रवार (29 मई) को पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश होने से मौसम काफी सुहावना हो गया. बारिश के कारण राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और हीटवेव से राहत मिली. हालांकि, 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज आंधी और भीषण वज्रपात ने भारी तबाही मचाई. बीते 24 घंटे में आंधी और ठनका (वज्रपात) की घटनाओं में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. मरने वालों में 2 बच्चियां और एक महिला भी शामिल हैं. वहीं 8 लोग घायल हो गए हैं. 

मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक प्रदेश के मौसम में कोई खास बदलाव नहीं होने की संभावना जताई है. रांची IMD ने आज यानी शनिवार (30 मई) को भी पूरे प्रदेश में बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, मध्य पाकिस्तान से राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तरी छत्तीसगढ़ होते हुए ओडिशा तक एक ट्रफ लाइन यानी द्रोणिका रेखा बनी हुई है। इसी सिस्टम के प्रभाव से झारखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। आज राजधानी रांची समेत खूंटी, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहेबगंज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

इन जिलों में भारी बारिश के साथ 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. इसके साथ ही कई इलाकों में ठनका और ओले गिरने की आशंका जताई गई है. मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को सतर्क करते हुए खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के पास खड़े होने से बचने की सलाह दी है. आईएमडी ने गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, इन जिलों में मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है.

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मौसम विभाग ने बताया कि अगले तीन दिनों तक बारिश के साथ तूफानी हवाओं और गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना बनी रहेगी. बारिश के कारण तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी. शुक्रवार को सबसे अधिक बोकारो में 25 मिमी और रांची में 15 मिमी बारिश हुई. बारिश के कारण रांची के तापमान में 8.6 डिग्री सेल्सियस गिरावट दर्ज की गई.

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