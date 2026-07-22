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श्रावणी मेले में कांवड़ियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, रेलवे IG ने लिया तैयारियों का जायजा

देवघर: श्रावणी मेले में कांवड़ियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं. इसी क्रम में आज रेलवे IG ने तैयारियों का जायजा लिया. यात्रियों की सुरक्षा और सभी जगहों पर निगरानी के लिए CCTV कैमरे लगाने के लिए कहा गया है.

Edited By:Ranjana DubeyReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 22, 2026, 03:56 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 03:56 PM IST
श्रावणी मेले में कांवड़ियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, रेलवे IG ने लिया तैयारियों का जायजा
Image Credit: श्रावणी मेले में कांवड़ियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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