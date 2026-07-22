/श्रावणी मेले में कांवड़ियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, रेलवे IG ने लिया तैयारियों का जायजा

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दुनिया भर में मशहूर श्रावणी मेले में अब कुछ ही दिन बचे हैं और लाखों कांवड़िए (तीर्थयात्री) देवता को पवित्र जल चढ़ाने के लिए देवघर स्थित बाबा धाम पहुंचने वाले हैं. पूजा-अर्चना के बाद, घर लौटने वाले तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ देवघर, जसीडीह और बैद्यनाथ धाम रेलवे स्टेशनों पर जमा होती है. इसलिए, जसीडीह स्टेशन पर व्यापक इंतज़ामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है.
मेले की तैयारियों के सिलसिले में आज जसीडीह रेलवे स्टेशन, स्टेशन के आस-पास के इलाकों और बैद्यनाथ धाम स्टेशन का वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों- रेलवे IG डॉ. माइकलराज एस. धनबाद रेलवे SP, देवघर SP, देवघर SDPO और रेलवे SDPO ने निरीक्षण किया. इस बीच रेलवे IG ने बताया कि इस बार अतिरिक्त होल्डिंग पॉइंट बनाए जा रहे हैं, ताकि कांवड़ियों को कोई परेशानी न हो. इसके अलावा आरपीएफ, GRPF के अतिरिक्त पुलिसबलों की भी प्रति नियुक्ति की जाएगी, ताकि कांवरिया को एक बेहतर सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराया जा सके.
इसके अलावा, होल्डिंग पॉइंट पर एक अनाउंसमेंट सिस्टम और ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएंगे, ताकि वहां इंतजार कर रहे कांवड़ियों को सही जानकारी मिल सके. इसके अलावा, यात्रियों की सुरक्षा और सभी जगहों पर निगरानी के लिए CCTV कैमरे लगाने पर भी बातचीत हुई. सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेने और यह पक्का करने के लिए कि ट्रेन से बासुकीनाथ धाम आने-जाने वाले कांवड़ियों को सही सुविधाएं मिलें, देवघर, जसीडीह और बैद्यनाथ धाम स्टेशनों के साथ-साथ बासुकीनाथ धाम स्टेशन पर भी निरीक्षण किया जाएगा.
रिपोर्ट: विकास राउत
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