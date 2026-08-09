/JSSC-JPSC विवाद: सरकार और छात्रों के बीच वार्ता विफल, जानिए किन मांगों पर बनी सहमति और कहां अटका मामला

झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर रांची में छात्रों का आंदोलन चल रहा है. रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हजारों अभ्यर्थी JPSC, JSSC CGL और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में धंधली के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं. इसी बीच सरकार और आंदोलन कर रहे छात्रों के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक हुई. इस बैठक में छात्रों की मांगों पर बातचीत हुई. सरकार ने आंदोलनकारी छात्रों की कई प्रमुख मांगों को मान लिया है. हालांकि, मामले की सीबाआई जांच की मांग पर बात नहीं बन पाई है. वहीं, इस पर सरकार की तरफ से छात्रों के प्रतिनिधि मंडल सदस्यों से बातचीत करने वाले मंत्री सुदिव्य सोनू, दीपिका पांडेय सिंह, चमरा लिंडा और संजय प्रसाद यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की.