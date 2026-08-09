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JSSC-JPSC विवाद: सरकार और छात्रों के बीच वार्ता विफल, जानिए किन मांगों पर बनी सहमति और कहां अटका मामला

रांची में अभ्यर्थियों का बड़ा आंदोलन जारी है. इस बीच सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच हो रही वार्ता टूट गई. इसके बाद 10 अगस्त को विधानसभा घेराव पर छात्र अड़े हुए हैं.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 09, 2026, 10:08 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 10:08 PM IST
JSSC-JPSC विवाद: सरकार और छात्रों के बीच वार्ता विफल, जानिए किन मांगों पर बनी सहमति और कहां अटका मामला
Image Credit: (Photo-AI) छात्रों के आंदोलन के बीच सरकार का बड़ा फैसला

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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