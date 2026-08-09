/JSSC-JPSC विवाद: सरकार और छात्रों के बीच वार्ता विफल, जानिए किन मांगों पर बनी सहमति और कहां अटका मामला

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झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर रांची में छात्रों का आंदोलन चल रहा है. रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हजारों अभ्यर्थी JPSC, JSSC CGL और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में धंधली के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं. इसी बीच सरकार और आंदोलन कर रहे छात्रों के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक हुई. इस बैठक में छात्रों की मांगों पर बातचीत हुई. सरकार ने आंदोलनकारी छात्रों की कई प्रमुख मांगों को मान लिया है. हालांकि, मामले की सीबाआई जांच की मांग पर बात नहीं बन पाई है. वहीं, इस पर सरकार की तरफ से छात्रों के प्रतिनिधि मंडल सदस्यों से बातचीत करने वाले मंत्री सुदिव्य सोनू, दीपिका पांडेय सिंह, चमरा लिंडा और संजय प्रसाद यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्रियों मे बैठक की पूरी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि सरकार ने कई बिन्दुओं पर उदारता दिखाते हुए विधानसभा घेराव नहीं करने का आग्रह किया गया, लेकिन वो नहीं माने. उनकी तीनों मांगों पर चर्चा की गयी. 14वीं JPSC में गड़बड़ी मिलने के बाद CID जांच का आदेश सीएम के निर्देश पर हुआ है. किसी भी दोषी को सरकार की बचाने की कोई मंशा नहीं है.
मंत्रियों ने कहा कि CGL के मुद्दे में उन्हें बताया गया कि कोर्ट की निगरानी में यह प्रक्रिया हुई है, इसलिए इसे रद्द नहीं करते हुए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के निगरानी में जांच करवाई जायेगी. साथ ही ED को भी पत्र लिखा जायेगा. बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि वार्ता टूट गयी. उन्होंने कहा कि हम छात्रों और उनके पैरेंट्स से आग्रह करते हैं कि वो आंदोलन के रास्ते पर ना जाए. हम लोग आज एक पोर्टल भी जारी कर रहे हैं, जिसमें राज्य के बच्चे शिकायत और जानकारी दे सकते हैं. सरकार लगभग सारी जायज मांगों को मानने की लिए तैयार है.
10 अगस्त, 2026 दिन सोमवार को विधानसभा घेराव को लेकर JSSC के फाइनेंस सेक्रेट्री अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने कहा कि सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं.
छात्र का अहित ना हो हमारा यही जोर रहेगा. वो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करें. CID बिना कहीं देर किये जांच कर रही है. CGL जांच के मामले पर कहा कि अगर किसी भी जांच की आवश्यकता है, तो हमें चिट्ठी लिखें पुख्ता सबूत होगा, तो जरूर जांच होगी.
वहीं, सीआईडी के एडीजी मनोज कौशिक ने इस दौरान कहा कि JSSC में अब अगर 50 हजार से ज्यादा बच्चे होते हैं, तो पीटी और मैन्स दोनों होगा.
पदों के संख्या के 15% बच्चें ही मैन्स के लिए चयनित होंगे. मैंस CBT मोड में होगा. हम पूरी CML बच्चों को दे देंगे, जिससे उन्हें पता चल जायेगा कि वो कितने पानी में हैं, मतलब उनका हो पायेगा की नहीं.
रिपोर्ट : उज्ज्वल मिश्रा