झारखंड हाइकोर्ट स्टे के बाद भड़के छात्र, JPSC-JSSC रिफॉर्म्स मंच का आरोप- 'सरकार ने छात्रों से किया छल'

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रांची प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मंच के छात्र नेताओं ने राज्य सरकार पर छात्रों के साथ धोखाधड़ी और कोर्ट में उनका पक्ष मजबूती से न रखने का गंभीर आरोप लगाया. छात्र नेता रवींद्र पासवान ने झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से 11वीं से 13वीं जेपीएसी (JPSC) परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाने पर कहा कि आज कोर्ट में जो कुछ भी हमने देखा, उससे यह साफ हो गया कि सरकार ने झारखंड के लाखों छात्रों के साथ छल किया है. सरकार ने झारखंड के लाखों छात्रों को धोखा देने का काम किया है. जब तक आप परीक्षा रद्द नहीं कर रहे थे और CBI जांच के लिए तैयार नहीं थे, तब तक तो ठीक था. लेकिन छात्रों के साथ जो धोखा किया है, एक नई लड़ाई शुरू हो गई है. हम छात्र इसका जवाब देंगे.
उन्होंने कहा कि आज कोर्ट में आपकी मंशा सबके सामने आ गई. आपने न सिर्फ झारखंड के लाखों छात्रों को धोखा दिया बल्कि राज्य की आम जनता और उन अभिभावकों को भी धोखा दिया जिन्होंने अपने बच्चों को अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भेजा.
वहीं, छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि मैं हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान करता हूं. मुझे भरोसा है कि हाई कोर्ट उस मुद्दे पर न्याय करेगा, जिसके लिए हम पेपर लीक और झारखंड में हो रही गड़बड़ियों के खिलाफ विरोध कर रहे थे. ये चीजें लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रही हैं. जब हाईकोर्ट ने सरकार को मौका दिया था, तो एडवोकेट जनरल कोर्ट क्यों नहीं पहुंचे?
देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि सरकार की तरफ से पेश वकील ने CID जांच रिपोर्ट को ठीक से क्यों नहीं रखा? इससे ऐसा लगता है कि सरकार मामले को दबाना चाहती है. अगर सरकार धोखा देती है या मामले को दबाने की कोशिश करती है, तो छात्रों का शांतिपूर्ण विरोध जारी रहेगा. हम धोखा बर्दाश्त नहीं करेंगे.