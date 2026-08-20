झारखंड हाइकोर्ट स्टे के बाद भड़के छात्र, JPSC-JSSC रिफॉर्म्स मंच का आरोप- 'सरकार ने छात्रों से किया छल'

रांची प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मंच के छात्र नेताओं ने राज्य सरकार पर छात्रों के साथ धोखाधड़ी और कोर्ट में उनका पक्ष मजबूती से न रखने का गंभीर आरोप लगाया. छात्र नेता रवींद्र पासवान ने झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से 11वीं से 13वीं जेपीएसी (JPSC) परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाने पर कहा कि आज कोर्ट में जो कुछ भी हमने देखा, उससे यह साफ हो गया कि सरकार ने झारखंड के लाखों छात्रों के साथ छल किया है. सरकार ने झारखंड के लाखों छात्रों को धोखा देने का काम किया है. जब तक आप परीक्षा रद्द नहीं कर रहे थे और CBI जांच के लिए तैयार नहीं थे, तब तक तो ठीक था. लेकिन छात्रों के साथ जो धोखा किया है, एक नई लड़ाई शुरू हो गई है. हम छात्र इसका जवाब देंगे.