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झारखंड हाइकोर्ट स्टे के बाद भड़के छात्र, JPSC-JSSC रिफॉर्म्स मंच का आरोप- 'सरकार ने छात्रों से किया छल'

11वीं से 13वीं JPSC सिविल सेवा परीक्षा और नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगाए जाने के बाद JPSC-JSSC रिफॉर्म्स मंच ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

Written ByKamran JaliliEdited ByShailendra
Published: Aug 20, 2026, 11:35 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 11:35 PM IST
झारखंड हाइकोर्ट स्टे के बाद भड़के छात्र, JPSC-JSSC रिफॉर्म्स मंच का आरोप- 'सरकार ने छात्रों से किया छल'
Image Credit: JPSC-JSSC रिफॉर्म्स मंच ने रांची प्रेस क्लब में की प्रेस वार्ता (Z News)

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