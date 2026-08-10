/एक और बैरिकेड तोड़ आगे बढ़े स्टूडेंट्स, बाबूलाल मरांडी समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता हिरासत में, सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ी

झारखंड की राजधानी रांची में पिछले 17 दिनों से चल रहे छात्र आंदोलन में सोमवार को उस समय निर्णायक मोड़ आ गया, जब वे विधानसभा का घेराव करने के लिए निकल पड़े. दूसरी ओर, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया. इस दौरान बाबूलाल मरांडी समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता हिरासत में ​ले लिए गए. हिरासत में लिए गए नेताओं और कार्यकर्ताओं को तीन बड़ी बसों से खेलगांव ले जाया गया है. सोमवार को छात्र विधानसभा का घेराव करने के लिए निकल पड़े और एक के बाद एक बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं. छात्रों को रोकने के लिए सुरक्षाबलों ने 5 बैरिकेड लगाए हैं. विधानसभा और सीएम आवास की सुरक्षा में अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगाए गए हैं. छात्रों को रोकने के लिए पुलिस फोर्स के पास स्मोक गन भी देखे गए हैं.