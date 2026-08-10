/एक और बैरिकेड तोड़ आगे बढ़े स्टूडेंट्स, बाबूलाल मरांडी समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता हिरासत में, सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ी

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झारखंड की राजधानी रांची में पिछले 17 दिनों से चल रहे छात्र आंदोलन में सोमवार को उस समय निर्णायक मोड़ आ गया, जब वे विधानसभा का घेराव करने के लिए निकल पड़े. दूसरी ओर, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया. इस दौरान बाबूलाल मरांडी समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता हिरासत में ले लिए गए. हिरासत में लिए गए नेताओं और कार्यकर्ताओं को तीन बड़ी बसों से खेलगांव ले जाया गया है. सोमवार को छात्र विधानसभा का घेराव करने के लिए निकल पड़े और एक के बाद एक बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं. छात्रों को रोकने के लिए सुरक्षाबलों ने 5 बैरिकेड लगाए हैं. विधानसभा और सीएम आवास की सुरक्षा में अतिरिक्त पुलिस फोर्स लगाए गए हैं. छात्रों को रोकने के लिए पुलिस फोर्स के पास स्मोक गन भी देखे गए हैं.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत बड़ी संख्या में विधायक और कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे थे. प्रदर्शन के बाद पुलिस ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया. हिरासत में लिए गए नेताओं और कार्यकर्ताओं को तीन बड़ी बसों से खेलगांव ले जाया गया है.
इस बीच, विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है, लेकिन सदन में विपक्ष का कोई भी विधायक मौजूद नहीं है. सभी विपक्षी विधायक सीएम आवास को घेरने के लिए जमा हुए हैं, जिनमें से अधिकांश को डिटेन कर लिया गया है. सदन में फिलहाल प्रश्नकाल चल रहा है, लेकिन सत्तापक्ष से सवाल पूछने के लिए विपक्ष का कोई भी विधायक नहीं है.
इस बीच, घेराव और प्रदर्शन को देखते हुए मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है. मुख्यमंत्री आवास के बाहर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. फिलहाल सैकड़ों की संख्या में सुरक्षाकर्मी मुख्यमंत्री आवास के बाहर तैनात हैं. विधानसभा की सुरक्षा में भी अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है.
उधर, जेपीएससी-जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन भी तेज हो गया है. पुराने विधानसभा परिसर के आसपास सुबह से ही बड़ी संख्या में छात्र जुटे रहे. तिरंगा, बैनर और तख्तियां लिए छात्र अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाते हुए नए विधानसभा भवन की ओर बढ़े. छात्रों के आगे बढ़ने के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाए गए पहले बैरिकेडिंग गेट को कई छात्रों ने पार कर लिया.
इसके बाद पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी. विधानसभा परिसर की ओर जाने वाले मार्गों पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं. छात्र जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी की जांच, विवादित परीक्षाओं को रद्द करने और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग कर रहे हैं. रविवार को सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच हुई तीसरे दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही थी. इसके बाद छात्रों ने सोमवार को विधानसभा घेराव का ऐलान किया था.
छात्रों के आंदोलन के समानांतर भाजपा के मुख्यमंत्री आवास घेराव से राजधानी में राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव बढ़ गया है. विधानसभा और मुख्यमंत्री आवास के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.