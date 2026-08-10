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एक और बैरिकेड तोड़ आगे बढ़े स्टूडेंट्स, बाबूलाल मरांडी समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता हिरासत में, सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ी

रांची में छात्रों के आंदोलन को देखते हुए मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. मुख्यमंत्री आवास के बाहर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. वहीं, विधानसभा की ओर बढ़ रहे छात्रों ने पुलिस बैरिकेड को तोड़ दिया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 10, 2026, 11:41 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 11:41 AM IST
एक और बैरिकेड तोड़ आगे बढ़े स्टूडेंट्स, बाबूलाल मरांडी समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता हिरासत में, सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ी
Image Credit: JPSC छात्र आंदोलन (AI Generated Image)

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Ranjana Dubey

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रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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