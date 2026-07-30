/रांची में JPSC-JSSC अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे छात्र

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झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हजारों छात्रों का गुस्सा अब पूरी तरह फूट पड़ा है. कल (29 जुलाई) रांची की सड़कों पर जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों के खिलाफ हजारों छात्र सड़क पर उतरे थे. छात्रों ने कल ही सरकार को यह साफ चेतावनी दे दी थी कि अगर परीक्षा की व्यवस्था में तुरंत सुधार नहीं किया गया, तो उनका यह आंदोलन और भी बड़ा रूप ले लेगा. वहीं, अब छात्रों ने अनिश्चितकालीन आंदोलन भी शुरू कर दिया है.
जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे कई छात्र
रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में कई छात्र डटे हुए हैं. छात्र यहीं रुक रहे हैं, अपना खाना खुद बना रहे हैं और यहीं खा रहे हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि इस धरने के बीच भी उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी है, वे टेंट के अंदर ही किताबें खोलकर पढ़ाई भी कर रहे हैं. फिलहाल बारिश का मौसम है, ऐसे में उन्हें काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है. लेकिन फिर भी छात्रों ने तिरपाल लगाकर अपने लिए टेंट बना लिया है.
दिन-रात पढ़ाई करने का क्या फायदा
छात्रों का कहना है कि वे दिन-रात कड़ी मेहनत करते हैं. लेकिन जब परीक्षा देने के बाद धांधली या गड़बड़ियों की खबर आती है, तो उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है. उनका सवाल है कि अगर इतनी मेहनत करने के बाद उनके साथ ऐसा होगा, तो ये सब कैसे बर्दाश्त किया जाएगा. दिन-रात पढ़ाई करने का क्या फायदा रह जाएगा.
साफ-सुथरा और निष्पक्ष तरीके से एग्जाम कराने की मांग
इन सभी छात्रों की बस एक ही मांग है. वे चाहते हैं कि जेपीएससी और जेएसएससी की सभी परीक्षाओं में पूरी तरह से पारदर्शिता हो. नौकरी की भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से साफ-सुथरा और निष्पक्ष बनाया जाए ताकि किसी भी छात्र के साथ धोखा न हो. छात्रों ने यह तय कर लिया है कि जब तक सरकार उनकी इस मांग को पूरा नहीं कर देती और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की गारंटी नहीं दे देती, तब तक वे इस धरने से नहीं उठेंगे और उनका यह आंदोलन किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होगा.