/रांची में JPSC-JSSC अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे छात्र

साफ-सुथरा और निष्पक्ष तरीके से एग्जाम कराने की मांग

इन सभी छात्रों की बस एक ही मांग है. वे चाहते हैं कि जेपीएससी और जेएसएससी की सभी परीक्षाओं में पूरी तरह से पारदर्शिता हो. नौकरी की भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से साफ-सुथरा और निष्पक्ष बनाया जाए ताकि किसी भी छात्र के साथ धोखा न हो. छात्रों ने यह तय कर लिया है कि जब तक सरकार उनकी इस मांग को पूरा नहीं कर देती और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की गारंटी नहीं दे देती, तब तक वे इस धरने से नहीं उठेंगे और उनका यह आंदोलन किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होगा.