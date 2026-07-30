Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • झारखंड न्यूज़
  • /रांची में JPSC-JSSC अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे छात्र

रांची में JPSC-JSSC अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे छात्र

जेपीएससी और जेएसएससी में कथित अनियमितताओं के खिलाफ कल (30 जुलाई, 2026) हजारों छात्र सड़कों पर उतरे थे. इस दौरान छात्रों ने साफ संदेश दिया था कि यदि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन तेज हो जाएगा.

Written ByUJJAWAL MISHRAEdited ByRanjana Dubey
Published: Jul 30, 2026, 03:45 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 03:45 PM IST
रांची में JPSC-JSSC अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे छात्र
Image Credit: रांची में JPSC-JSSC अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू (जी मीडिया)

About the Author

UJJAWAL MISHRA

UJJAWAL MISHRA

उज्ज्वल मिश्रा जी न्यूज में जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब 1 साल का अनुभव है. वह मुख्यत: एजुकेशन और हेल्थ की रिपोर्टिंग करते हैं. एजुकेशन और हेल्थ की खबरों को सरल अंदाज में पेश करना उनकी खासियत है. इन्होंने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बेगूसराय बालिका गृहकांडः मंत्री श्वेता गुप्ता ने किया निरीक्षण, कही ये बात
Begusarai News1 hr ago
2
sawan 20261 hr ago
3
Sasaram Executive Engineer1 hr ago
4
Garhwa News2 hrs ago
5
Mumbai Deputy Chairman2 hrs ago