/छात्रों का बड़ा समूह विधानसभा परिसर तक पहुंचा, पुलिस को चकमा देकर इस रूटमैप के सहारे पहुंचे

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रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों का एक बड़ा समूह विधानसभा कैंपस तक पहुंच गया है. जाहिर है कि आंदोलनकारि सभी बैरिकेट्स तोड़कर आगे बढ़ते गए और उनका विधानसभा घेराव सफल होता दिख रहा है. विधानसभा परिसर के गेटों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, जो छात्रों को रोकने की कोशिश में जुटी है. छात्रों को विधासनभा के पास पहुंचता देख परिसर के सभी गेटों को एहतियातन बंद कर दिया गया है. इससे पहले पुलिस ने छात्रों पर पहले वाटर कैनन और उसके बाद लाठीचार्ज कर दिया, जिससे कइयों को गंभीर चोटें आई हैं. सुरक्षाबलों ने आंदोलनकारी छात्रों को रोकने के लिए कई तरह के बैरिकेड्स, वाटर कैनन और उसके बाद लाठीचार्ज का प्रयोग किया, लेकिन ये सब उपाय बेअसर साबित हुए.
पुलिस की नाकेबंदी से इतर छात्रों ने विधानसभा तक पहुंचने के लिए अपना अलग रूटमैप तैयार किया. सुरक्षाबलों का घेरा कसा तो छात्रों ने पगडंडी, खेतों का रास्ता अपनाया और विधानसभा कैंपस तक पहुंचने में सफल रहे. छात्र पिछले 17 दिनों से अनशन पर बैठे थे और सरकार से उनकी 3 राउंड की वार्ता भी हुई थी. सरकार का दावा है कि उसने 98 प्रतिशत मांगों पर अपनी सहमति दे दी है, लेकिन उनकी मुख्य मांग सीबीआई जांच को लेकर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार सहमत नहीं है. छात्रों का विधानसभा घेराव इसी मांग को लेकर हुआ है.
इस बीच विधानसभा में विधायक अरूप चटर्जी ने सरकार से आंदोलन को लेकर जवाब मांगा तो मंत्री मंत्री सुदिव्य सोनू ने बताया, सरकार ने सीआईडी जांच करवाई, साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई हुई, चेयरमैन सहित सदस्यों का इस्तीफा हुआ, 19 गिरफ्तारियां हुई हैं. छात्रों से बातचीत की गई. सीएम के निर्देश पर मंत्रियों की कमेटी बनी और मांगों को समझने की कोशिश की गई. छात्र की मांगों को 3 कैटेगरी में बांटा गया.
उन्होंने कहा कि बीजेपी के कुत्सित प्रक्रिया के तहत इसे लटकाने और भटकाने की कोशिश की गई है. सीएम के निर्देश पर राज्य सरकार ने ईडी से आर्थिक मामलों को जांच कराने को कहा है. 14 वीं जेपीएससी को रद्द किया जाएगा. बैकलॉग को भी रद्द किया जाएगा.
एजेंसी के द्वारा ली गई सभी परीक्षा को संदेह के घेरे में रखते हुए जांच कराने और जांच उपरांत कार्रवाई की बात उन्होंने कही. सीजीएल परीक्षा के नतीजे कोर्ट के निर्देश पर हुए हैं. ये कोर्ट के क्षेत्राधिकार में था, इसलिए राज्य सरकार इसको रद्द करने की स्थिति में नहीं है.