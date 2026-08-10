/छात्रों का बड़ा समूह विधानसभा परिसर तक पहुंचा, पुलिस को चकमा देकर इस रूटमैप के सहारे पहुंचे

रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों का एक बड़ा समूह विधानसभा कैंपस तक पहुंच गया है. जाहिर है कि आंदोलनकारि सभी बैरिकेट्स तोड़कर आगे बढ़ते गए और उनका विधानसभा घेराव सफल होता दिख रहा है. विधानसभा परिसर के गेटों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, जो छात्रों को रोकने की कोशिश में जुटी है. छात्रों को विधासनभा के पास पहुंचता देख परिसर के सभी गेटों को एहतियातन बंद कर दिया गया है. इससे पहले पुलिस ने छात्रों पर पहले वाटर कैनन और उसके बाद लाठीचार्ज कर दिया, जिससे कइयों को गंभीर चोटें आई हैं. सुरक्षाबलों ने आंदोलनकारी छात्रों को रोकने के लिए कई तरह के बैरिकेड्स, वाटर कैनन और उसके बाद लाठीचार्ज का प्रयोग किया, लेकिन ये सब उपाय बेअसर साबित हुए.