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छात्रों का बड़ा समूह विधानसभा परिसर तक पहुंचा, पुलिस को चकमा देकर इस रूटमैप के सहारे पहुंचे

रांची में विधानसभा घेराव के दौरान छात्रों का बड़ा समूह विधानसभा परिसर तक पहुंचा. पुलिस की नाकेबंदी से इतर छात्रों ने विधानसभा तक पहुंचने के लिए अपना अलग रूटमैप तैयार किया. बता दें कि पुलिस ने छात्रों पर वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया है और साथ ही लाठीचार्ज भी किया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 10, 2026, 01:53 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 05:39 PM IST
छात्रों का बड़ा समूह विधानसभा परिसर तक पहुंचा, पुलिस को चकमा देकर इस रूटमैप के सहारे पहुंचे
Image Credit: छात्रों का बड़ा समूह विधानसभा परिसर तक पहुंचा (वीडियो ग्रैब)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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