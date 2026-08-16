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20 अगस्त को सीएम आवास का घेराव करेंगे छात्र, BJP ने किया समर्थन तो भड़की JMM-कांग्रेस

JPSC छात्र आंदोलन: 20 अगस्त को छात्र सीएम आवास का घेराव करने वाले हैं. बीजेपी ने इसका समर्थन किया है, तो JMM और कांग्रेस ने इसपर पलटवार किया है.

Written ByKUMAR CHANDANEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 16, 2026, 03:57 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 03:57 PM IST
20 अगस्त को सीएम आवास का घेराव करेंगे छात्र, BJP ने किया समर्थन तो भड़की JMM-कांग्रेस
Image Credit: 20 अगस्त को सीएम आवास का घेराव करेंगे छात्र, BJP ने किया समर्थन तो भड़की JMM-कांग्रेस (फाइल फोटो)

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KUMAR CHANDAN

KUMAR CHANDAN

कुमार चंदन सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में लगभग दो दशक का अनुभव रखते हैं. मुख्यत राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते रहे हैं. इसके अलावा, अन्य सामाजिक खबरों से पर भी पैनी नजर रहती है. झारखंड में पत्रकारिता का लम्बा अनुभव है.

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