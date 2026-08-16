/20 अगस्त को सीएम आवास का घेराव करेंगे छात्र, BJP ने किया समर्थन तो भड़की JMM-कांग्रेस

रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना और अनशन कर रहे छात्रों ने राज्य सरकार को समयसीमा देते हुए 20 अगस्त को सीएम आवास के घेराव का ऐलान किया है. वहीं, इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है. छात्रों के आंदोलन और मुख्यमंत्री आवास का घेराव के ऐलान पर JMM प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि यह गतिरोध 20 अगस्त तक चलेगा. हमारे मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं, सरकार छात्रों से बातचीत कर रही है और उनकी भावनाओं को अच्छी तरह समझती है. इससे पहले ही यह गतिरोध खत्म हो जाएगा. छात्रों को भी अपनी जिद छोड़कर सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए. बातचीत से ही समस्याओं का समाधान हो सकता है. छात्रों के पीछे 'कोचिंग माफिया' है और कोचिंग माफिया के पीछे BJP है. हम सब देख रख रहे हैं कि फंडिंग कहा से आ रही है और हालात कैसे आगे बढ़ रहे हैं.