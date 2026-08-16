/20 अगस्त को सीएम आवास का घेराव करेंगे छात्र, BJP ने किया समर्थन तो भड़की JMM-कांग्रेस

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रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना और अनशन कर रहे छात्रों ने राज्य सरकार को समयसीमा देते हुए 20 अगस्त को सीएम आवास के घेराव का ऐलान किया है. वहीं, इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है. छात्रों के आंदोलन और मुख्यमंत्री आवास का घेराव के ऐलान पर JMM प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि यह गतिरोध 20 अगस्त तक चलेगा. हमारे मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं, सरकार छात्रों से बातचीत कर रही है और उनकी भावनाओं को अच्छी तरह समझती है. इससे पहले ही यह गतिरोध खत्म हो जाएगा. छात्रों को भी अपनी जिद छोड़कर सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए. बातचीत से ही समस्याओं का समाधान हो सकता है. छात्रों के पीछे 'कोचिंग माफिया' है और कोचिंग माफिया के पीछे BJP है. हम सब देख रख रहे हैं कि फंडिंग कहा से आ रही है और हालात कैसे आगे बढ़ रहे हैं.
कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंहा ने कहा कि सरकार ने बातचीत के जरिए समाधान खोजने की हर मुमकिन कोशिश की. सरकार की प्रतिबद्धता इसी बात से झलकती है कि छात्रों के लिए एक मंत्री-स्तरीय समिति बनाई गई और तीन दौर की बातचीत हुई. खुद छात्रों ने माना है कि सरकार ने उनकी 95% मांगें मान ली हैं. इसलिए, उन्हें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि वे हमारे ही लोग हैं. अगर कोई अपनों पर ही भरोसा नहीं करेगा, तो भरोसा कायम नहीं रह सकता. छात्र घेराव की बात कर रहे हैं पर CID जांच चल रही है और गिरफ्तारियां भी हो रही हैं. हम चाहते हैं सीआईडी जांच निष्पक्ष चल रही चलने दिया जाए. किसी अन्य राजनीतिक दल के साजिश में छात्र न फंसे.
बीजेपी के राज्य प्रवक्ता प्रतुल सिन्हा ने कहा कि छात्रों ने पेन मांगे थे लेकिन उन्हें बदले में आंदोलन मिला. उन्होंने नौकरी मांगी लेकिन उन्हें झूठे आश्वासन मिले. छात्रों का सब्र अब जवाब दे रहा है; उन्होंने कई दिनों तक मुख्यमंत्री और राहुल गांधी से गुहार लगाई है, फिर भी उनकी बात अनसुनी कर दी गई है. छात्रों की मांगें जस की तस बनी हुई हैं. मुख्यमंत्री को उनकी बात पर ध्यान देना चाहिए. अगर छात्रों को उनके दरवाज़े तक मार्च करने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो इसकी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी. अगर छात्रों के साथ कोई बर्बरता हो गई, तो मुख्य विपक्षी दल के नाते चुप तो नहीं बैठेंगे.
इस पूरे मामले में शिक्षाविद प्रो. एसपी अग्रवाल का मानना है कि बातचीत से ही कोई समाधान निकल सकता है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले ही मंत्रियों की एक समिति बना चुके हैं. पिछली बातचीत के बाद से काफी समय बीत चुका है, इस दौरान छात्रों की सोच बदल सकती है और सरकार ने दूसरे विकल्पों पर भी विचार किया होगा. इसलिए समिति के जरिए सीधी बातचीत फिर से शुरू की जानी चाहिए. बातचीत का रास्ता खोलने से ऐसा समाधान निकलने की उम्मीद है जो राज्य के हित में हो. ऐसा समाधान जो कानून-व्यवस्था बनाए रखे, छात्रों के कल्याण का ध्यान रखे और सरकार के अधिकार को भी कायम रखे. समाधान ऐसा होना चाहिए जो सभी को स्वीकार्य हो और निष्पक्षता पर आधारित हो.