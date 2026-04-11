इतिहास रचने के करीब झारखंड: सब जूनियर नेशनल महिला हॉकी के फाइनल में पहुंचा, लगातार 7वीं बार खिताब जीतने पर नजर

Ranchi News: रांची के मोरहाबादी में मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में हॉकी का रोमांच अपने चरम पर है. 16वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2026 अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है. 1 से 12 अप्रैल तक चल रहे इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के नौवें दिन ए डिवीजन के दोनों सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए, जिसमें झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली.

शानदार प्रदर्शन की उम्मीद

इस फाइनल मुकाबले का महत्व झारखंड के लिए ऐतिहासिक है. यदि मेजबान टीम कल का मैच जीतने में सफल रहती है, तो वह एक रिकॉर्ड कायम करेगी. झारखंड लगातार सातवीं बार सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप जीतने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा. इस लक्ष्य को पाने के लिए खिलाड़ी मैदान पर जमकर पसीना बहा रही हैं. कोच और खेल प्रेमियों को शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है.

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कल के मुकाबले पर टीकीं सभी की निगाहें

वहीं, टूर्नामेंट के अंतिम दिन के पहले हाफ में तीसरे स्थान के लिए ओडिशा और उत्तर प्रदेश के बीच जोरदार भिड़ंत होगी. उत्तर प्रदेश और ओडिशा की टीमें बेहद मजबूत मानी जा रही हैं, जिससे यह मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है. अब सभी की निगाहें कल होने वाले उस महा मुकाबले पर टिकी हैं, जो झारखंड के खेल इतिहास में एक नया अध्याय लिख सकता है.

रिपोर्ट: कामरान जलीली