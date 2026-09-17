/सुदिव्य कुमार सोनू का श्रद्धाकर्म आज: सीएम हेमंत, राज्यपाल समेत जुटेंगे कई दिग्गज; सुरक्षा के कड़े इंतजाम

झारखंड के दिवंगत मंत्री और गिरिडीह के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू का आज (17 सितंबर, 2026) श्रद्धाकर्म है, जिसे लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है. बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन और आयोजन समिति ने सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, पेयजल और बैठने की व्यवस्था को अंतिम रूप दिया है. मिली जानकारी के अनुसार, कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, विधानसभा अध्यक्ष, समेत अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के शामिल होने की संभावना है. रांची के विभिन्न चौक चौराहों पर दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पोस्टर्स लगाए गए हैं.