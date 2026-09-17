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सुदिव्य कुमार सोनू का श्रद्धाकर्म आज: सीएम हेमंत, राज्यपाल समेत जुटेंगे कई दिग्गज; सुरक्षा के कड़े इंतजाम

गिरिडीह में दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार सोन की श्रद्धांजलि सभा की तैयारियां पूरी हो गई हैं. गांडेय विधायक कल्पना सोरेन गिरिडीह में हैं, जबकि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे.

Written ByRanjana Dubey
Published: Sep 17, 2026, 11:32 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 11:32 AM IST
सुदिव्य कुमार सोनू का श्रद्धाकर्म आज: सीएम हेमंत, राज्यपाल समेत जुटेंगे कई दिग्गज; सुरक्षा के कड़े इंतजाम
Image Credit: सुदिव्य कुमार सोनू का श्रद्धाकर्म आज (फाइल फोटो)

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Ranjana Dubey

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रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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