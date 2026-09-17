/सुदिव्य कुमार सोनू का श्रद्धाकर्म आज: सीएम हेमंत, राज्यपाल समेत जुटेंगे कई दिग्गज; सुरक्षा के कड़े इंतजाम

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झारखंड के दिवंगत मंत्री और गिरिडीह के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू का आज (17 सितंबर, 2026) श्रद्धाकर्म है, जिसे लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है. बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन और आयोजन समिति ने सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, पेयजल और बैठने की व्यवस्था को अंतिम रूप दिया है. मिली जानकारी के अनुसार, कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, विधानसभा अध्यक्ष, समेत अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के शामिल होने की संभावना है. रांची के विभिन्न चौक चौराहों पर दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पोस्टर्स लगाए गए हैं.
कल्पना सोरेन ने लिया तैयारियों का जायजा
कार्यक्रम स्थल पर चार बड़े टेंट लगाए गए हैं. श्रद्धांजलि देने के लिए अलग-अलग जगहें भी तैयार की गई हैं. तीन गेट बनाए गए हैं, इनमें से एक VIP के लिए तय किया गया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन बुधवार (16 सितंबर, 2026) को गिरिडीह पहुंच चुकी है. उन्होंने आवास पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया.
कब हुआ था सुदिव्य कुमार सोनू का निधन?
कार्यक्रम में भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. बता दें कि 6 सितंबर 2026 को गिरिडीह स्थित मर्सी अस्पताल में सुदिव्य कुमार सोनू का दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया था. मिली जानकारी के अनुसार, उन्हें देर रात अस्वस्थता महसूस हुई. इसके बाद उन्हें रात करीब 2 बजे अस्पताल ले जाया गया, जहां सुबह करीब 4 बजे उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया.
उनके निधन से पूरे झारखंड में शोक की लहर दौड़ गई. वहीं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुदिव्य कुमार सोनू के निधन को व्यक्तिगत क्षति बताया. साथ ही, ये भी कहा कि सुदिव्य कुमार सोनू ने अपना जीवन झारखंड की पहचान, अधिकारों और आत्म-सम्मान के संघर्ष के लिए समर्पित कर दिया था. उनका जाना किसी क्षति से कम नहीं है.
इनपुट: कामरान जलीली