/13 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे निलंबित IAS विनय चौबे, सुप्रीम कोर्ट ने दी सशर्त बेल

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झारखंड के हाई-प्रोफाइल हजारीबाग लैंड स्कैम केस में सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई, 2026 दिन शुक्रवार को सस्पेंडेड आईएएस ऑफिसर विनय कुमार चौबे को कंडीशनल बेल दे दी. आईएएस ऑफिसर विनय कुमार चौबे को जस्टिस अरविंद कुमार और विपुल एम. पंचोली की बेंच से बड़ी राहत मिली है. अब उनके 13 महीने से ज्यादा समय बाद जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कई शर्तें लगाई हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कई शर्तें लगाई
सुप्रीम कोर्ट ने बेल देते वक्त निर्देश दिया है कि सस्पेंडेड आईएएस ऑफिसर विनय कुमार चौबे बिना इजाजत देश नहीं छोड़ें, चल रही जांच में पूरा सहयोग करेंगे और केस से जुड़े किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे या उससे संपर्क नहीं करेंगे. अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि अगर बेल की किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है, तो राज्य सरकार बेल रद्द करने के लिए संबंधित कोर्ट में जा सकती है.
पत्नी स्निग्धा सिंह को पहले ही मिल चुकी है बेल
दरअसल, झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से बेल याचिका खारिज किए जाने के बाद आईएएस ऑफिसर विनय कुमार चौबे ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. कोर्ट में सुनवाई के दौरान विनय कुमार चौबे के वकील ने दलील दी कि वह केस के सिलसिले में नवंबर 2025 से कस्टडी में थे. सह-आरोपी विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह को पहले ही बेल मिल चुकी है.
सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत अर्जी मंजूर कर ली
वहीं, याचिका का विरोध करते हुए राज्य सरकार ने कहा कि विनय कुमार चौबे, जो पहले सीनियर ब्यूरोक्रेट थे, रिहा होने पर वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत अर्जी मंजूर कर ली.
प्रॉपर्टीज को निजी लोगों को ट्रांसफर करने का आरोप
बता दें कि हजारीबाग जमीन घोटाला तब हुआ था जब आईएएस ऑफिसर विनय कुमार चौबे वहां डिप्टी कमिश्नर के तौर पर तैनात थे. एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) की तरफ से दर्ज की गई FIR के अनुसार, जंगल की जमीन और खास महल की जमीन से जुड़े सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर करके उनका नेचर बदल दिया गया था, जिसके बाद नकली कागजात का इस्तेमाल करके प्रॉपर्टीज को निजी लोगों को ट्रांसफर कर दिया गया था.
झारखंड शराब घोटाले में भी आरोपी हैं विनय कुमार चौबे
एंटी-करप्शन ब्यूरो ने आईएएस ऑफिसर विनय कुमार चौबे समेत 73 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है. एजेंसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जमीन ट्रांसफर और सरकारी जमीन के रिकॉर्ड में किए गए बदलावों की जांच कर रही है. आईएएस ऑफिसर विनय कुमार चौबे झारखंड शराब घोटाले में भी आरोपी हैं. उन्हें ACB ने शराब घोटाले के मामले में 20 मई, 2025 को लगभग छह घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. हाल ही में उन्हें शराब घोटाले के मामले में एक स्पेशल ACB कोर्ट से जमानत मिल गई, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी के बाद तय 92 दिनों के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं की गई थी.
शराब और जमीन घोटाले मामलों की जांच हो रही
हालांकि, हजारीबाग जमीन घोटाले के मामले में अलग से FIR दर्ज होने की वजह से वह जेल में ही रहे. एक सीनियर ब्यूरोक्रेट, चौबे झारखंड सरकार में कई अहम पदों पर रहे हैं, जिसमें एक्साइज डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी शामिल हैं. एंटी-करप्शन ब्यूरो अभी शराब और जमीन घोटाले दोनों मामलों की जांच कर रही है.