/13 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे निलंबित IAS विनय चौबे, सुप्रीम कोर्ट ने दी सशर्त बेल

झारखंड शराब घोटाले में भी आरोपी हैं विनय कुमार चौबे

एंटी-करप्शन ब्यूरो ने आईएएस ऑफिसर विनय कुमार चौबे समेत 73 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है. एजेंसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जमीन ट्रांसफर और सरकारी जमीन के रिकॉर्ड में किए गए बदलावों की जांच कर रही है. आईएएस ऑफिसर विनय कुमार चौबे झारखंड शराब घोटाले में भी आरोपी हैं. उन्हें ACB ने शराब घोटाले के मामले में 20 मई, 2025 को लगभग छह घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. हाल ही में उन्हें शराब घोटाले के मामले में एक स्पेशल ACB कोर्ट से जमानत मिल गई, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी के बाद तय 92 दिनों के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं की गई थी.