Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • झारखंड न्यूज़
  • /13 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे निलंबित IAS विनय चौबे, सुप्रीम कोर्ट ने दी सशर्त बेल

13 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे निलंबित IAS विनय चौबे, सुप्रीम कोर्ट ने दी सशर्त बेल

Hazaribagh Land Scam Case: सुप्रीम कोर्ट से सस्पेंडेड आईएएस ऑफिसर विनय कुमार चौबे को बड़ी राहत मिली है. उनको हजारीबाग लैंड स्कैम केस में कोर्ट से बेल मिल गई है. अब वह 13 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे.

Written ByShailendra
Published: Jul 31, 2026, 05:11 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 05:11 PM IST
13 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे निलंबित IAS विनय चौबे, सुप्रीम कोर्ट ने दी सशर्त बेल
Image Credit: (File Photo) निलंबित IAS विनय चौबे को सुप्रीम कोर्ट से मिली सशर्त जमानत

About the Author

Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बिहार में सुशासन और डिजिटल क्रांति: 'सहयोग शिविर' से लाखों शिकायतों का निस्तारण
2
3
4
5