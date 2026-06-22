JMM नेता सुप्रियो भट्टाचार्य का केंद्र पर बड़ा हमला, बोले- 'रक्षा मंत्रालय को धन्यवाद और शिक्षा मंत्रालय को धिक्कार'

'नीट के 17 छात्रों ने आत्महत्या की है'

भट्टाचार्य ने चिंता व्यक्त की कि मई से जुलाई के बीच नीट के 17 छात्रों ने आत्महत्या की है, जो 22 लाख छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ का परिणाम है. उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि इतने बड़े घपले के बाद भी उनका पद पर बने रहना नैतिक रूप से गलत है. उन्होंने इस पूरे प्रकरण को एक गहरी साजिश करार दिया और आरोप लगाया कि देश की व्यवस्था को सुनियोजित ढंग से कमजोर किया जा रहा है और जनता की आस्था पर लगातार प्रहार हो रहा है. उन्होंने सरकार से सवाल किया कि आखिर कब तक इस तंत्र की विफलताओं का बोझ देश और उसके छात्रों को उठाना पड़ेगा.