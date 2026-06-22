JMM नेता सुप्रियो भट्टाचार्य का केंद्र पर बड़ा हमला, बोले- 'रक्षा मंत्रालय को धन्यवाद और शिक्षा मंत्रालय को धिक्कार'

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झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने नीट परीक्षा के आयोजन में भारतीय वायु सेना की सहायता लेने और परीक्षा से जुड़ी अनियमितताओं को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने भारतीय वायु सेना की प्रशंसा करते हुए कहा कि सेना ने देश की सेवा में अपना कर्तव्य निभाया है, लेकिन परीक्षा सामग्री के परिवहन के लिए सेना का उपयोग करना सरकार की प्रशासनिक विफलता और शर्मनाक स्थिति को दर्शाता है. उन्होंने कहा- 'भारतीय रक्षा मंत्रालय को धन्यवाद और मानव संसाधन मंत्रालय को धिक्कार करता हूं'
'सरकार ने अपनी नाकामियों को छिपाया...'
सुप्रियो भट्टाचार्य ने शिक्षा मंत्रालय की तीखी आलोचना की और कहा कि यदि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) एक पारदर्शी परीक्षा आयोजित करने में अक्षम है, तो यह पूरी सरकार की विफलता है. उन्होंने कहा कि सेना का उपयोग राष्ट्र की रक्षा या प्राकृतिक आपदाओं जैसी गंभीर स्थितियों के लिए होना चाहिए, न कि केवल प्रश्नपत्र ढोने के लिए. उन्होंने इसे सरकार के ध्वस्त हो चुके तंत्र का प्रत्यक्ष प्रमाण बताया और कहा कि सरकार ने अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए सेना की प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया है.
'नीट के 17 छात्रों ने आत्महत्या की है'
भट्टाचार्य ने चिंता व्यक्त की कि मई से जुलाई के बीच नीट के 17 छात्रों ने आत्महत्या की है, जो 22 लाख छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ का परिणाम है. उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि इतने बड़े घपले के बाद भी उनका पद पर बने रहना नैतिक रूप से गलत है. उन्होंने इस पूरे प्रकरण को एक गहरी साजिश करार दिया और आरोप लगाया कि देश की व्यवस्था को सुनियोजित ढंग से कमजोर किया जा रहा है और जनता की आस्था पर लगातार प्रहार हो रहा है. उन्होंने सरकार से सवाल किया कि आखिर कब तक इस तंत्र की विफलताओं का बोझ देश और उसके छात्रों को उठाना पड़ेगा.