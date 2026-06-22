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JMM नेता सुप्रियो भट्टाचार्य का केंद्र पर बड़ा हमला, बोले- 'रक्षा मंत्रालय को धन्यवाद और शिक्षा मंत्रालय को धिक्कार'

JMM नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने नीट परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि सेना का उपयोग राष्ट्र की रक्षा या प्राकृतिक आपदाओं जैसी गंभीर स्थितियों के लिए होना चाहिए, न कि केवल प्रश्नपत्र ढोने के लिए.

Written ByKUMAR CHANDANEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 22, 2026, 05:58 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 05:58 PM IST
JMM नेता सुप्रियो भट्टाचार्य का केंद्र पर बड़ा हमला, बोले- 'रक्षा मंत्रालय को धन्यवाद और शिक्षा मंत्रालय को धिक्कार'
Image Credit: फाइल फोटो

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KUMAR CHANDAN

KUMAR CHANDAN

कुमार चंदन सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में लगभग दो दशक का अनुभव रखते हैं. मुख्यत राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते रहे हैं. इसके अलावा, अन्य सामाजिक खबरों से पर भी पैनी नजर रहती है. झारखंड में पत्रकारिता का लम्बा अनुभव है.

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