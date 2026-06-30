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तमिलनाडु गैस रिसाव: स्पेशल कोच से 42 श्रमिक झारखंड लौटे, मृतका की बॉडी एयरलिफ्ट, सीएम के निर्देश पर रेस्क्यू

Tamil Nadu Gas Leak: झारखंड सरकार पीड़ित परिवारों के साथ इस दुःख की घड़ी में मजबूती से खड़ी है. राज्य प्रवासी श्रमिक नियंत्रण कक्ष की ओर से नियोक्ता (Employer) और संबंधित अधिकारियों के साथ निरंतर समन्वय किया जा रहा है, ताकि मृतका के परिजनों को नियमानुसार देय उचित मुआवजा और अन्य सभी वैधानिक लाभ जल्द से जल्द उपलब्ध कराए जा सकें.

Written ByKumar ChandanEdited By:Shailendra
Published: Jun 30, 2026, 11:15 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 11:15 PM IST
तमिलनाडु गैस रिसाव: स्पेशल कोच से 42 श्रमिक झारखंड लौटे, मृतका की बॉडी एयरलिफ्ट, सीएम के निर्देश पर रेस्क्यू
Image Credit: (Z News) तमिलनाडु गैस रिसाव: स्पेशल कोच से 42 श्रमिक झारखंड लौटेSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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