/तमिलनाडु गैस रिसाव: स्पेशल कोच से 42 श्रमिक झारखंड लौटे, मृतका की बॉडी एयरलिफ्ट, सीएम के निर्देश पर रेस्क्यू

मृतका सुश्री प्रीति देवी का पार्थिव शरीर हवाई मार्ग से लाया जा रहा है रांची

इस हादसे में धनबाद निवासी श्रमिक प्रीति देवी का इलाज के दौरान चेन्नई के राजीव गांधी सरकारी सामान्य अस्पताल में दुःखद निधन हो गया था. झारखंड सरकार की पहल पर मृतका के परिजनों के तमिलनाडु आगमन, शव की पहचान, पोस्टमार्टम और अन्य वैधानिक औपचारिकताओं को जल्द से पूरा कराया गया. तमिलनाडु सरकार के सहयोग से मृतका का पार्थिव शरीर मंगलवार की शाम हवाई मार्ग से बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, रांची पहुंचेगा. झारखंड सरकार की ओर से एयरपोर्ट पर एम्बुलेंस की मुस्तैद व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से पार्थिव शरीर को ससम्मान उनके गृह जिला धनबाद भेजा जाएगा.