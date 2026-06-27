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किडनैपिंग का शक, बाइक से पीछा और फिर... तोपचांची में रिवाल्वर तानकर पकड़ा गया गांजा तस्कर

Jharkhand News: गिरिडीह में तेलंगाना की नारकोटिक्स टीम ने गांजा तस्करी के आरोप में युवक को पकड़ा है. बताया जा रहा है कि वहां कुछ युवक बाइक से इनोवा कर का पीछा करने लगे, इसके बाद गाड़ी तेज रफ्तार से भागने लगा.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 27, 2026, 10:11 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 10:12 PM IST
किडनैपिंग का शक, बाइक से पीछा और फिर... तोपचांची में रिवाल्वर तानकर पकड़ा गया गांजा तस्कर
Image Credit: (Z News) तेलंगाना नारकोटिक्स टीम ने गांजा तस्करी के आरोप में युवक को पकड़ाSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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