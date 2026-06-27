/किडनैपिंग का शक, बाइक से पीछा और फिर... तोपचांची में रिवाल्वर तानकर पकड़ा गया गांजा तस्कर

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तेलंगाना की नारकोटिक्स विंग की एक टीम ने 27 जून, 2026 दिन शनिवार को डुमरी थाना क्षेत्र के बेरमो मोड़ से एक युवक को फिल्मी स्टाइल से पकड़ा है. पकड़े गए युवक पर डुमरी समेत इसके आसपास के क्षेत्रों से भारतीय डाक से स्पीड पोस्ट के माध्यम से तेलंगना, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली समेत कई राज्यों में गांजा की सप्लाई करने का आरोप है.
पकड़े गए युवक का नाम तांबागुडियो निवासी सत्यम मिश्रा है. बताया जाता है कि शनिवार को दोपहर बेरमो मोड़ में एक सफेद रंग की इनोवा कार से उतरे 6-7 लोगों ने वहां खड़े सत्यम को बेहद लोकेशन के माध्यम से पकड़ा और उसे अपने साथ बैठा कर निमियाघाट थाना ले गयी.
बताया जाता है कि नारकोटिक्स विंग ने कुछ दिन पहले इस रैकेट से जुड़े एक व्यक्ति को पकड़ा था. उसी की निशानदेही पर टीम ने इस युवक को पकड़ा. सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी के अनुसार, जबरदस्ती वहां पर बैठाकर वहां से कुलगो टोल की ओर जाने लगा जिस पर ग्रामीणों को किडनैपिंग का मामला लगने पर डुमरी थाना को सूचना किया.
बताया जा रहा है कि वहां कुछ युवक बाइक से इनोवा कर का पीछा करने लगे, इसके बाद गाड़ी तेज रफ्तार से भागने लगा. वहीं, निमियाघाट को तुरंत सूचना किया गया, जिस पर निमियाघाट वहां को रोकने की सक्रिय प्रयास किया. मगर, वहां नहीं रुकी इसके बाद तोपचांची के समीप पुलिस ने ब्रैकेटिंग लगाकर फिल्मी स्टाइल में रिवाल्वर तानकर वाहन को पकड़ कर निमियाघाट पुलिस को सुपुर्द किया है.
इस संबंध में पूछे जाने पर डुमरी एसडीपीओ आबिद खान ने बताया कि नारकोटिक्स विंग की टीम ने सत्यम मिश्रा नामक युवक को गांजा तस्करी के आरोप में पकड़ा है.
रिपोर्ट: मृणाल सिन्हा