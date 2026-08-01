/हमीम मंडल के आतंकी माड्यूल की जांच जारी, कथित गर्लफ्रेंड साहिबगंज से गिरफ्तार

बता दें कि इस मामले के मुख्य आरोपी हमीम मंडल को पश्चिम बंगाल पुलिस पहले ही पूर्व बर्धवान से गिरफ्तार कर चुकी है. जांच एजेंसियां हामिम के मोबाइल फोन, सोशल मीडिया अकाउंट, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और मैसेजिंग ऐप्स का विश्लेषण कर रही हैं. वहीं, अर्पिता सरकार की गिरफ्तारी को जांच में एक अहम कड़ी माना जा रहा है. STF इस बात की जांच कर रही है कि संदिग्ध गतिविधियों में उसकी क्या भूमिका थी और मॉड्यूल के अन्य सदस्यों से उसके क्या संबंध थे. अधिकारियों का कहना है कि हर उस व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है जो उसके संपर्क में था, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं कोई बड़ा मॉड्यूल तो सक्रिय नहीं था.