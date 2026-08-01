/हमीम मंडल के आतंकी माड्यूल की जांच जारी, कथित गर्लफ्रेंड साहिबगंज से गिरफ्तार

राज्य चुनें
पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धवान जिले से गिरफ्तार हुए संदिग्ध आतंकी हमीम मंडल के माड्यूल की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है. इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल STF ने उसकी करीबी महिला मित्र (गर्लफ्रेंड) अर्पिता सरकार को झारखंड के साहिबगंज जिले के बारहरवा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई बरहरवा थाना क्षेत्र के बेबतपुर ग्वालखोर गांव में की गई. गिरफ्तारी के बाद STF की टीम उसे अपने साथ पश्चिम बंगाल के बर्धवान ले गई. सूत्रों के अनुसार, अर्पिता सरकार पर आरोप है कि वह हमीम मंडल से जुड़े संदिग्ध मॉड्यूल के संपर्क में थी.
सूत्रों के अनुसार, अर्पिता भी पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं के संपर्क में थी और उनसे फोन पर बात करके हमीम मंडल तक सूचनाएं पहुंचाती थी. इसी मामले में बर्धवान थाना में दर्ज कांड संख्या 1096/26 के तहत उसको शुक्रवार (01 अगस्त) को गिरफ्तारी किया गया. अधिकारियों ने बताया कि उसे बर्दवान पुलिस स्टेशन लाया जाएगा, जहां आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद अदालत में पेश किया जाएगा. साथ ही आगे की पूछताछ के लिए उसकी पुलिस रिमांड (कस्टडी) की मांग की जाएगी.
बता दें कि इस मामले के मुख्य आरोपी हमीम मंडल को पश्चिम बंगाल पुलिस पहले ही पूर्व बर्धवान से गिरफ्तार कर चुकी है. जांच एजेंसियां हामिम के मोबाइल फोन, सोशल मीडिया अकाउंट, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और मैसेजिंग ऐप्स का विश्लेषण कर रही हैं. वहीं, अर्पिता सरकार की गिरफ्तारी को जांच में एक अहम कड़ी माना जा रहा है. STF इस बात की जांच कर रही है कि संदिग्ध गतिविधियों में उसकी क्या भूमिका थी और मॉड्यूल के अन्य सदस्यों से उसके क्या संबंध थे. अधिकारियों का कहना है कि हर उस व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है जो उसके संपर्क में था, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं कोई बड़ा मॉड्यूल तो सक्रिय नहीं था.
इनपुट- पंकज वर्मा