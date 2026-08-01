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हमीम मंडल के आतंकी माड्यूल की जांच जारी, कथित गर्लफ्रेंड साहिबगंज से गिरफ्तार

Terrorist Hamim Mandal Module: पश्चिम बंगाल STF ने संदिग्ध आतंकी हमीम मंडल की करीबी महिला मित्र (गर्लफ्रेंड) अर्पिता सरकार को झारखंड के साहिबगंज जिले के बारहरवा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है. अब उसे आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद अदालत में पेश किया जाएगा.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Aug 01, 2026, 01:08 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 01:08 PM IST
हमीम मंडल के आतंकी माड्यूल की जांच जारी, कथित गर्लफ्रेंड साहिबगंज से गिरफ्तार
Image Credit: आतंकी हमीम मंडल की कथित गर्लफ्रेंड साहिबगंज से गिरफ्तार (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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