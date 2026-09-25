/THE ICONIC BRANDS: ब्रांड बिहार और झारखंड से विभूतियों, स्वाद और संस्कृति से जुड़ी विशिष्ट पहचान, जानिए

बिहार-झारखंड धरोहरों की विशिष्ट पहचान है. ये दोनों प्रदेश जो हैं, ये भारत के वो प्रदेश हैं जिनकी सांस्कृतिक धरोहरों की बात करें, जिनके यहां महान विभूतियों की बात करें, कला-संस्कृति की अगर हम बात कर रहे हैं या फिर वहां के खान-पान की बात करें, व्यंजन की बात करें, उत्पादों की बात करें तो दोनों ही प्रदेश अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण साबित होते हैं अब इन दोनों प्रदेशों की अगर हम बात करते हैं और वहां के कुछ बड़े ब्रांड की बात करते हैं, कोई ऐसी चीज है पहले तो सवाल यह उठता है कि आखिर ब्रांड होता क्या है? ब्रांड का मतलब कि कोई ऐसी चीज जिसका जब आप नाम लेते हैं, तो वो आपके दिमाग में उसकी छवि, उसकी इमेज बनने लगे और आप उस इलाके को, उस जगह को पहचान लें कि ये फलां जगह की चीज है. ये उसी जगह पर स्थापित है या उसी जगह पर वो चीज उत्पादन उसका होता है. वहीं, पर वो प्रसिद्ध है उसी जगह की महान विभूतियां हैं. आप उसको एक ब्रांड के तौर पर जान लेते हैं, उस प्रदेश की पहचान उस व्यक्ति से, उस खान-पान से, उस व्यंजन से, उस उत्पाद से आप पकड़ लेते हैं कि इस प्रदेश की ये चीज है इसी ब्रांड की आज हम चर्चा करेंगे.