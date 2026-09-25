/THE ICONIC BRANDS: ब्रांड बिहार और झारखंड से विभूतियों, स्वाद और संस्कृति से जुड़ी विशिष्ट पहचान, जानिए

राज्य चुनें
बिहार-झारखंड धरोहरों की विशिष्ट पहचान है. ये दोनों प्रदेश जो हैं, ये भारत के वो प्रदेश हैं जिनकी सांस्कृतिक धरोहरों की बात करें, जिनके यहां महान विभूतियों की बात करें, कला-संस्कृति की अगर हम बात कर रहे हैं या फिर वहां के खान-पान की बात करें, व्यंजन की बात करें, उत्पादों की बात करें तो दोनों ही प्रदेश अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण साबित होते हैं अब इन दोनों प्रदेशों की अगर हम बात करते हैं और वहां के कुछ बड़े ब्रांड की बात करते हैं, कोई ऐसी चीज है पहले तो सवाल यह उठता है कि आखिर ब्रांड होता क्या है? ब्रांड का मतलब कि कोई ऐसी चीज जिसका जब आप नाम लेते हैं, तो वो आपके दिमाग में उसकी छवि, उसकी इमेज बनने लगे और आप उस इलाके को, उस जगह को पहचान लें कि ये फलां जगह की चीज है. ये उसी जगह पर स्थापित है या उसी जगह पर वो चीज उत्पादन उसका होता है. वहीं, पर वो प्रसिद्ध है उसी जगह की महान विभूतियां हैं. आप उसको एक ब्रांड के तौर पर जान लेते हैं, उस प्रदेश की पहचान उस व्यक्ति से, उस खान-पान से, उस व्यंजन से, उस उत्पाद से आप पकड़ लेते हैं कि इस प्रदेश की ये चीज है इसी ब्रांड की आज हम चर्चा करेंगे.
बिहार की अगर बात करते हैं, महान विभूतियों की बात करते हैं तो आप कुछ नाम अगर आप लें तो आप समझ जाएंगे कि आप बिहार की बात कर रहे हैं. भगवान बुद्ध की आप बात करें दुनिया भर में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं. बुद्ध के अनुयायी हैं लेकिन हम भगवान बुद्ध की बात करते हैं, तो आप सीधे बिहार से अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं. आप गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की बात करते हैं. आप सीधा बिहार से अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं. आप भगवान महावीर की बात करते हैं. बाबू वीर कुंवर सिंह की बात करते हैं. आप बिहार से अपने आप को सीधा कनेक्ट कर लेंगे. आप समझ जाते हैं कि यह बिहार की बात कर रहा है. खान-पान की बात करें, तो आप सत्तू की बात कर लीजिए लिट्टी-चोखा की, आप देशभर में कहीं भी रहते हो, अगर आप लिट्टी-चोखा की बात करेंगे, लोग सीधा बिहार से कनेक्ट कर देंगे कि ये तो बिहार का ब्रांड है.
आप मखाना की बात करेंगे, तो सीधे बिहार की बात हो जाएगी कि ये मिथिलांचल की बात कर रहा है. शाही लीची की बात करें, तो लोग कह देंगे ये बिहार का ब्रांड है. भिखारी ठाकुर की बात कर लें, तो कहेंगे भिखारी ठाकुर, ये बड़ा नाम है ये बिहार की बात कर रहा है यानी ये वो चीजें हैं, वो उत्पाद हैं, वो विभूतियां हैं जो एक ब्रांड के तौर पर स्थापित हैं और बिहार में उनकी पहचान है या कहें कि बिहार की पहचान उस उत्पादन से, उस व्यक्ति से बन चुकी है. इसी तरह से कला-संस्कृति की बात करेंगे, मधुबनी पेंटिंग की बात की, जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है.
अब बात झारखंड की, झारखंड में भी ऐसी ही महान विभूतियां हैं. भगवान बिरसा मुंडा सबसे बड़ा ब्रांड उनसे ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता है. भगवान बिरसा मुंडा की बात करें, तो सीधे झारखंड से आप कनेक्ट हो जाएंगे. आप बात करें लिजिए तिलका मांझी की, आप बात करें सिदो-कान्हू की, तो आप सीधे झारखंड से अपने आप को कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि झारखंड की पहचान इन व्यक्तियों से है. इन महान विभूतियों से है. अब दुर्लभ और स्थानीय व्यंजन की बात करें तो झारखंड में भी इसी तरह के कुछ व्यंजन हैं, जो बहुत प्रसिद्ध हैं अन्य आदिवासी प्रदेशों में, आदिवासी बहुल प्रदेशों में भी वो खाया जाता है.
बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची में जी बिहार-झारखंड ने THE ICONIC BRANDS कार्यक्रम का आयोजन किया. इस दौरान बिहार और झारखंड की शान और गौरव की मिसाल पर चर्चा की गई. इस कार्यक्रम में ये दिग्गज हस्तियां मौजूद थी. जिनमें-
रंजीत कुमार, Consultant Pediatrician and Neonatologist, Synergy Global Hospital, रांची
नीतू सहाय, Director and Founder, New Shree Clinic, धनबाद
विनीत कुमार, Founder and Global President, Cyber Peace Foundation
गुणवंत सिंह मोंगिया, Chairman, मोंगिया Steel Limited
राजेश कुमार चौधरी, Managing Director, SSB Group
सतवेंद्र सिंह सलूजा, Managing Director, सलूजा Steel and Power Private Limited
पुलक सिंघानिया, Managing Director, The सिंघानिया Group, रांची
Colonel Prof. SP अग्रवाल, Vice Chancellor, साईनाथ University, रांची
विपिन बिहारी, Director Sales, गुटानी Group
साकेत रंजन, CMD, Elkizen Engicon Private Limited
राजू रंजन, Director, राजू चंपारण Meat House
राजेश कुमार पांडेय, Founder and Director, पांडेय वाटिका
जमीर, Managing Director, जमीर Homeopathy
बबिता सिन्हा, Director, Social Warriors Foundation
किशन कुमार मिश्रा, MD, Wilson Medical System Private Limited
प्रकाश कुमार, Founder and Director, विवाश्री Matrimony
DN मिश्रा, Principal, नवादा विधि महाविद्यालय, नवादा
मनोज कुमार वर्मा, SDM, LIC, जमशेदपुर