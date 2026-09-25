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THE ICONIC BRANDS: ब्रांड बिहार और झारखंड से विभूतियों, स्वाद और संस्कृति से जुड़ी विशिष्ट पहचान, जानिए

ब्रांड का मतलब कि कोई ऐसी चीज जिसका जब आप नाम लेते हैं, तो वो आपके दिमाग में उसकी छवि बन जाती है. ब्रांड को लेकर रांची में जी बिहार-झारखंड ने THE ICONIC BRANDS कार्यक्रम का आयोजन किया.

Written ByShailendra
Published: Sep 25, 2026, 11:50 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 11:50 PM IST
THE ICONIC BRANDS: ब्रांड बिहार और झारखंड से विभूतियों, स्वाद और संस्कृति से जुड़ी विशिष्ट पहचान, जानिए
Image Credit: बिहार और झारखंड के गौरवशाली ब्रांड्स

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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