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एसआईआर के लिए झारखंड तंजीम ने खोला सहायता केंद्र और जारी किया हेल्पलाइन नंबर

झारखंड में भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से कराए जा रहे एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) को लेकर सियासत और सरगर्मी तेज हो गई है.

Written By  KAMRAN JALILI|Edited By: Sunil MIshra|Last Updated: May 12, 2026, 10:37 AM IST

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झारखंड में एसआईआर
झारखंड में एसआईआर

Jharkhand SIR: झारखंड में भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से कराए जा रहे एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) को लेकर सियासत और सरगर्मी तेज हो गई है. एक तरफ जहां निर्वाचन आयोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की तैयारी को अंतिम रूप दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ तमाम राजनीतिक और सामाजिक संगठनो ने भी इससे जुड़ी अपनी तैयारी तेज कर दी है. इसी कड़ी में झारखंड तंजीम ने लोगों की मदद और जागरूकता के लिए सहायता केंद्र और हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. संगठन का कहना है कि एसआईआर से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी लोग इस हेल्पलाइन के जरिए हासिल कर सकते हैं.

झारखंड तंजीम के अध्यक्ष और अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम ने कहा कि एसआईआर सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि वजूद की लड़ाई है. उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम, आदिवासी और पिछड़ा समाज इस प्रक्रिया को लेकर डरा और आशंकित है. अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ने एसआईआर के बहाने मुस्लिम और पिछड़े वर्ग के वोट काटे जाने की आशंका लोगों में बनी हुई है.

शमशेर आलम ने कहा कि सहायता केंद्र के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा और उन्हें जरूरी जानकारी दी जाएगी, ताकि किसी भी वैध मतदाता का नाम सूची से न कटे. उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को लेकर झारखंड तंजीम ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात भी की थी.

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तंजीम के मुताबिक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने भरोसा दिया है कि किसी भी वैध वोटर का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा. बावजूद इसके संगठन लोगों को सतर्क रहने और अपने दस्तावेज दुरुस्त रखने की अपील कर रहा है.

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