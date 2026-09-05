/JPSC विवाद: बीजेपी ने बताया पेपर लूट, कांग्रेस बोली- EVM लूटकर सरकार बनाने वालों को हर जगह लूट ही दिखेगी

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जेपीएससी (JPSC) परीक्षा विवाद को लेकर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस और झारखंड सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने जांच का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि Assistant Conservator of Forests और Forest Range Officer की परीक्षा के प्रश्न-पत्र स्ट्रॉन्ग रूम से निकालकर उनमें बदलाव किए गए. सुधांशु त्रिवेदी ने इसे महज पेपर लीक नहीं, बल्कि पेपर लूट करार दिया.
पेपर लीक नहीं, बल्कि पेपर लूट है ये: सुधांशु त्रिवेदी
वहीं, सुधांशु त्रिवेदी के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है. कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिंह ने कहा कि बीजेपी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस शासित सरकार में JPSC की परीक्षाओं में पेपर लीक नहीं, बल्कि पेपर लूट हुई है और स्ट्रॉन्ग रूम से प्रश्न-पत्र निकालकर उनमें बदलाव किए गए.
'EVM को लूटकर सरकार बनाने वाली बीजेपी को हर जगह लूट ही दिखाई देती है'
राकेश सिंह ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि लूट में भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है. उन्होंने आरोप लगाया कि EVM को लूटकर सरकार बनाने वाली बीजेपी को हर जगह लूट ही दिखाई देती है. उन्होंने राम मंदिर में चढ़ावे, वोट और बच्चों और महिलाओं के सम्मान से जुड़े मुद्दों का जिक्र करते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए.
'नाकामी को छिपाने के लिए बीजेपी इस तरह के आरोप लगा रही'
कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार तमाम मामलों की निष्पक्ष जांच करा रही है और CID भी पूरे मामले की जांच पारदर्शिता के साथ कर रही है. उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि NTA से जुड़े मामलों की जांच में कथित नाकामी को छिपाने के लिए बीजेपी इस तरह के आरोप लगा रही है.
बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची में हाल ही में छात्रों ने जेपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर धरना प्रदर्शन किया था. छात्रों की मांग को मानते हुए राज्य सरकार ने कई भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है. वहीं, पेपर लाक मामले की जांच सीआईडी कर रही है.
रिपोर्ट: उज्ज्वल मिश्रा