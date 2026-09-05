Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • झारखंड न्यूज़
  • /JPSC विवाद: बीजेपी ने बताया पेपर लूट, कांग्रेस बोली- EVM लूटकर सरकार बनाने वालों को हर जगह लूट ही दिखेगी

JPSC विवाद: बीजेपी ने बताया पेपर लूट, कांग्रेस बोली- EVM लूटकर सरकार बनाने वालों को हर जगह लूट ही दिखेगी

Jharkhand News: बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने जेपीएससी परीक्षा विवाद पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि पेपर लीक नहीं, बल्कि पेपर लूट है. वहीं, इस पर कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिंह ने कहा कि EVM लूटकर सरकार बनाने वालों को हर जगह लूट ही दिखेगी.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 05, 2026, 08:22 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 08:22 PM IST
JPSC विवाद: बीजेपी ने बताया पेपर लूट, कांग्रेस बोली- EVM लूटकर सरकार बनाने वालों को हर जगह लूट ही दिखेगी
Image Credit: कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा (Photo- वीडियो ग्रैब)

About the Author

Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'जब निशु FIR के लिए भटक रही थी, तब कहां थे चिराग पासवान?' कांग्रेस का तीखा हमला
2
3
4
5