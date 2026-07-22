Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • झारखंड न्यूज़
  • /रामगढ़ व्यवहार न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी, स्पीड पोस्ट से जिला जज को भेजी बांग्ला में लिखी चिट्ठी

रामगढ़ व्यवहार न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी, स्पीड पोस्ट से जिला जज को भेजी बांग्ला में लिखी चिट्ठी

रामगढ़ व्यवहार न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. बांग्ला भाषा में लिखी चिट्ठी को स्पीड पोस्ट के जरिए जिला जज को भेजी गई है. फिलहाल पुलिस पूरी तरह से सतर्क है मामले की जांच कर रही है.

Edited By:Ranjana DubeyReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 22, 2026, 05:39 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 05:39 PM IST
रामगढ़ व्यवहार न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी, स्पीड पोस्ट से जिला जज को भेजी बांग्ला में लिखी चिट्ठी
Image Credit: रामगढ़ सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सहरसा में कोसी नदी का तांडव: कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी, नाव बना एकमात्र सहारा
Saharsa news28 min ago
2
Banka News37 min ago
3
Jharkhand first Film1 hr ago
4
Begusarai News1 hr ago
5
Sawan 20261 hr ago