/रामगढ़ व्यवहार न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी, स्पीड पोस्ट से जिला जज को भेजी बांग्ला में लिखी चिट्ठी

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रामगढ़ व्यवहार न्यायालय को स्पीड पोस्ट से भेजी गई चिट्ठी के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. यह धमकी सीधे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को दी गई है. बांग्ला भाषा में लिखी गई इस चिट्ठी के सामने आते ही पूरे न्यायालय परिसर में हड़कंप मच गया. मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए रामगढ़ के पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत ने तुरंत जिले में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और सुरक्षा बढ़ा दी है.
पूरे परिसर की सघन जांच
धमकी की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया. रामगढ़ SDPO आलोक रंजन के नेतृत्व में रामगढ़ थाना प्रभारी नवीन प्रकाश पांडे ने भारी पुलिस बल के साथ मिलकर मंगलवार रात और बुधवार सुबह पूरे परिसर की सघन जांच की. इस तलाशी अभियान में विशेष डॉग स्क्वायड और मेटल डिटेक्टर का भी इस्तेमाल किया गया. सुरक्षा कारणों से पूरे व्यवहार न्यायालय परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है.
हर एक व्यक्ति की बारीकी से जांच
वर्तमान में न्यायालय में प्रवेश करने वाले हर एक व्यक्ति की बारीकी से जांच की जा रही है. पुलिस और सुरक्षाबलों ने कोर्ट परिसर के कोने-कोने की गहन छानबीन की है. बता दें कि प्रशासन और स्थानीय लोगों के लिए राहत की बात यह है कि इस व्यापक जांच के दौरान कोर्ट परिसर से कोई भी बम या आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है. फिलहाल पुलिस पूरी तरह से सतर्क है मामले की जांच कर रही है.
रिपोर्ट: झूलन अग्रवाल, रामगढ़
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