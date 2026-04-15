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रांची में हिंदू लड़की का 3 मुस्लिम युवकों ने किया रेप, लालपुर दरिंदगी पर गरजी बीजेपी

Jharkhand News: बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने कहा कि पीड़िता मेडिकल ग्रेजुएट है, घटना के बाद दो दिन थाने इस चिंता और डर में नहीं गई कि उसे न्याय मिलेगा या नहीं. उसे थाने जाने से भी डर लग रहा था कि एफआईआर दर्ज होगा या नहीं.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 15, 2026, 02:08 PM IST

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बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह की पीसी (File Photo)
बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह की पीसी (File Photo)

Ranchi News: बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि अभी हाल ही में एक मेडिकल ग्रेजुएट हिंदू लड़की को तीन मुस्लिम युवक की तरफ से बर्थडे पार्टी के नाम पर बुलाया गया और उसे नशीला पदार्थ खिलाया गया, फिर उसके साथ रेप किया गया. इसमें एक आरोपी दानिश की गिरफ्तारी हुई है. बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने कहा कि आज मैंने पीड़ित से मुलाकात की, रांची एसएसपी से भी बात हुई. पूरे मामले पर कुछ सवाल है और कुछ मांग है.

बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने कहा कि पीड़िता मेडिकल ग्रेजुएट है, घटना के बाद दो दिन थाने इस चिंता और डर में नहीं गई कि उसे न्याय मिलेगा या नहीं. उसे थाने जाने से भी डर लग रहा था कि एफआईआर दर्ज होगा या नहीं.

उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है बाकी दो की गिरफ्तारी नहीं हुई है. जो नशीला पिज्जा पीड़ित को खिलाया गया, वो अन्य लोगों ने नहीं खाया था, अन्य दोनों मुस्लिम लड़के पर भी रेप का मामला दर्ज हो. पीड़िता लगातार परेशान है, रेप के बाद भी आरोपी ने पीड़िता का जीना हराम के दिया है, पीड़िता पर कई तरह की धमकी दिया का रहा है. दानिश के पिता असलम की तरफ से दबाव बनाया गया है.

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अजय शाह ने कहा कि पीड़ित की दोस्त को भी हॉस्पिटल मास्क पहन कर पिछले दरवाजे से आ रही है, उसे भी डराया और धमकाया जा रहा है. पीड़िता के साथ पूरी बीजेपी साथ खड़ी है. दानिश का पिता घूमते फिर रहे हैं कि 50 लाख पुलिस को देकर केस मैनेज कर लेंगे. लगातार पीड़िता को डराने धमकाने का सिलसिला चल रहा है.

उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले का फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो दानिश, शहदाब और फवार पर कार्रवाई हो. तुरंत पीड़ित को रेप विक्टिम कंपनसेशन मिले. कितनी ऐसी लड़कियां रांची में हैं और कितने ऐसे दानिश हैं, इसलिए रांची पुलिस इस तरह के लिए स्पेशल सेल बनाए. स्वास्थ्य मंत्री का झारखंड की मेडिकल ग्रेजुएट बेटी के लिए मुंह से कुछ नहीं निकल रहा. स्वास्थ्य मंत्री अपनी चुप्पी तोड़ें.

रिपोर्ट: कुमार कुंदन

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