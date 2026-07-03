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तिरुवल्लूर गैस रिसाव: सुरक्षित लौटे धनबाद के 12 श्रमिक, प्रीति देवी का पार्थिव शरीर भी पहुंचा तोपचांची

तिरुवल्लूर गैस रिसाव: धनबाद के 12 मजदूर एक स्पेशल ट्रेन से सुरक्षित लौट आए, लोगों ने सरकार का धन्यवाद किया. मृतक प्रीति देवी का शव भी तोपचांची इलाके में पहुंच गया.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 03, 2026, 12:38 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 12:38 PM IST
तिरुवल्लूर गैस रिसाव: सुरक्षित लौटे धनबाद के 12 श्रमिक, प्रीति देवी का पार्थिव शरीर भी पहुंचा तोपचांची
Image Credit: तिरुवल्लूर गैस रिसाव: सुरक्षित लौटे धनबाद के 12 श्रमिक (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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