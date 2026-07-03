/तिरुवल्लूर गैस रिसाव: सुरक्षित लौटे धनबाद के 12 श्रमिक, प्रीति देवी का पार्थिव शरीर भी पहुंचा तोपचांची

प्रीति देवी का शव भी पहुंचा उनके घर

इस हादसे में जान गंवाने वाली प्रीति देवी के शव को हवाई मार्ग से उनके गृह जिले पहुंचाया गया. प्रशासन ने मृतक के आश्रितों को 50,000 रुपए की तत्काल आर्थिक सहायता दी है. इसके अलावा, अलग-अलग स्रोतों से कुल 3.5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई है. इस दुखद घटना के बाद मृतक के परिवार में शोक का माहौल है. वहीं, सुरक्षित लौटे कर्मचारी अपने परिजनों से मिलकर भावुक हो गए. प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है.