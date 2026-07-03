/तिरुवल्लूर गैस रिसाव: सुरक्षित लौटे धनबाद के 12 श्रमिक, प्रीति देवी का पार्थिव शरीर भी पहुंचा तोपचांची

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तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में गैस लीक की घटना के बाद सुरक्षित निकाले गए धनबाद के बारह मज़दूर एक स्पेशल रेलवे कोच से अपने गृह जिले पहुंच गए हैं. वहीं, इस घटना में जान गंवाने वाली प्रीति देवी का शव हवाई मार्ग से उनके पैतृक गांव पहुंचाया गया. इस दुखद घटना के भयावह अनुभव साझा करते हुए, मजदूरों ने अपनी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए झारखंड सरकार का आभार व्यक्त किया.
घर वापसी के लिए उचित इंतजाम
बारह मजदूरों की उनकी सुरक्षित वापसी के लिए खास इंतजाम किए गए थे. धनबाद पहुंचने पर मजदूरों ने बताया कि गैस रिसाव के दौरान फैक्ट्री में अफरा-तफरी मच गई थी और सुरक्षित बाहर निकलना ही सबसे बड़ी चुनौती बन गई थी. सुरक्षित लौटे श्रमिकों ने कहा कि संकट की घड़ी में झारखंड सरकार और प्रशासन ने लगातार संपर्क बनाए रखा और उनके घर लौटने की समुचित व्यवस्था की, जिसके लिए उन्होंने सरकार का धन्यवाद किया.
प्रीति देवी का शव भी पहुंचा उनके घर
इस हादसे में जान गंवाने वाली प्रीति देवी के शव को हवाई मार्ग से उनके गृह जिले पहुंचाया गया. प्रशासन ने मृतक के आश्रितों को 50,000 रुपए की तत्काल आर्थिक सहायता दी है. इसके अलावा, अलग-अलग स्रोतों से कुल 3.5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई है. इस दुखद घटना के बाद मृतक के परिवार में शोक का माहौल है. वहीं, सुरक्षित लौटे कर्मचारी अपने परिजनों से मिलकर भावुक हो गए. प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है.
रिपोर्ट: नितेश कुमार मिश्रा
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