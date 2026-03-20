Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3147876
Jharkhandरांचीवासियों ध्यान दें! 21 मार्च को शहर में रहेगा ट्रैफिक डाइवर्जन, जानें पूरी टाइमिंग

रांचीवासियों ध्यान दें! 21 मार्च को शहर में रहेगा ट्रैफिक डाइवर्जन, जानें पूरी टाइमिंग

Ranchi Latest News: रांची में 21 मार्च, 2026 दिन शनिवा को ट्रैफिक रूट डाइवर्जन किया गया है. इसकी जानकारी रांची ट्रैफिक एसपी ने दी. उन्होंने कहा कि 21 मार्च को अगर बहुत आवश्यक नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं है, तो रांचीवासी दोपहिया और चार पहिया वाहन से शहर में न निकलें, उस दिन ट्रैफिक रूट डाइवर्जन रहेगा.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 20, 2026, 05:46 PM IST

Trending Photos

रांची में ईद और सरहुल जुलूस के लिए ट्रैफिक डायवर्जन (File Photo)
रांची में ईद और सरहुल जुलूस के लिए ट्रैफिक डायवर्जन (File Photo)

Ranchi News: झारखंड की राजधानी रांची में ईद और सरहुल का त्योहार को देखते हुए ट्रैफिक रूट डाइवर्जन किया गया है. रांची ट्रैफिक पुलिस ने सुरक्षा और सुगम यातायात के लिए कड़ा पुख्ता इंतजाम किया है. ट्रैफिक एसपी ने रांचीवासियों से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए ट्रैफिक नियमों और रूट डाइवर्जन का पालन करें.

रांची ट्रैफिक एसपी ने बताया कि ईद और सरहुल एक साथ मनाए जाने की संभावना है, इसलिए 21 मार्च को अगर बहुत आवश्यक नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं है, तो रांचीवासी दोपहिया और चार पहिया वाहन से शहर में न निकलें, उस दिन ट्रैफिक रूट डाइवर्जन रहेगा.

उन्होंने आगे बताया कि 21 मई, 2026 दिन शनिवार को ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक डाइवर्जन किया है. शनिवार सुबह 7 बजे से 11 बजे तक डाइवर्जन किया गया है. सरहुल को लेकर भी रुट डायवर्ट किया गया है. ये डाइवर्जन शोभा यात्रा के समय एक बजे से लागू होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रैफिक डाइवर्जन का समय, जानिए
रांची में दो चरण में रुट डायवर्ट किया जाएगा, जिसमें पहला चरण ईद के लिए होगा. जो शनिवार सुबह 7 बजे से 11 बजे तक होगा. वहीं, दूसरा चरण सरहुल शोभा यात्रा के लिए होगा. शनिवार दोपहर 1 बजे से देर शाम तक रहेगा.

यह भी पढ़ें: Jharkhand Highlights News Live: जमशेदपुर में एमजीएम अस्पताल की चौथी मंजिल से कूदकर मरीज ने की आत्महत्या, मची अफरा-तफरी

 

TAGS

Ranchi NewsJharkhand news