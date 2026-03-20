रांचीवासियों ध्यान दें! 21 मार्च को शहर में रहेगा ट्रैफिक डाइवर्जन, जानें पूरी टाइमिंग

Ranchi News: झारखंड की राजधानी रांची में ईद और सरहुल का त्योहार को देखते हुए ट्रैफिक रूट डाइवर्जन किया गया है. रांची ट्रैफिक पुलिस ने सुरक्षा और सुगम यातायात के लिए कड़ा पुख्ता इंतजाम किया है. ट्रैफिक एसपी ने रांचीवासियों से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए ट्रैफिक नियमों और रूट डाइवर्जन का पालन करें.

रांची ट्रैफिक एसपी ने बताया कि ईद और सरहुल एक साथ मनाए जाने की संभावना है, इसलिए 21 मार्च को अगर बहुत आवश्यक नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं है, तो रांचीवासी दोपहिया और चार पहिया वाहन से शहर में न निकलें, उस दिन ट्रैफिक रूट डाइवर्जन रहेगा.

उन्होंने आगे बताया कि 21 मई, 2026 दिन शनिवार को ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक डाइवर्जन किया है. शनिवार सुबह 7 बजे से 11 बजे तक डाइवर्जन किया गया है. सरहुल को लेकर भी रुट डायवर्ट किया गया है. ये डाइवर्जन शोभा यात्रा के समय एक बजे से लागू होगा.

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ट्रैफिक डाइवर्जन का समय, जानिए

रांची में दो चरण में रुट डायवर्ट किया जाएगा, जिसमें पहला चरण ईद के लिए होगा. जो शनिवार सुबह 7 बजे से 11 बजे तक होगा. वहीं, दूसरा चरण सरहुल शोभा यात्रा के लिए होगा. शनिवार दोपहर 1 बजे से देर शाम तक रहेगा.

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