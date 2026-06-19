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लातेहार के बालूमाथ में दर्दनाक हादसा, पानी से भरे गड्ढे में डूबने से एक ही परिवार के तीन मासूम बच्चों की मौत

झारखंड के लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के आरा गांव में शुक्रवार शाम को एक बेहद दुखद घटना घटी. यहाँ एक पुराने पत्थर निकालने वाले गहरे गड्ढे में नहाने गए एक ही परिवार के तीन मासूम बच्चों की पानी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई.

Edited By:Saurabh Jha
Published: Jun 19, 2026, 10:24 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 10:24 PM IST
लातेहार के बालूमाथ में दर्दनाक हादसा, पानी से भरे गड्ढे में डूबने से एक ही परिवार के तीन मासूम बच्चों की मौत
Image Credit: बालूमाथ में तीन बच्चे गहरे पानी में डूबे

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सौरभ झा बिहार के रहने वाले हैं और अभी ज़ी न्यूज़ में कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हैं.

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