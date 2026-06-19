स्थानीय लोगों के अनुसार हादसा जिस स्थान पर हुआ, वह एनटीपीसी (NTPC) की निर्माणाधीन कन्वेयर बेल्ट के समीप स्थित है. ग्रामीणों का कहना है कि पानी से भरा यह गड्ढा लंबे समय से हादसों को दावत दे रहा था, लेकिन इसे सुरक्षित करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. दरअसल, वर्ष 2021 सितंबर में बालूमाथ प्रखंड क्षेत्र के बुकरू ग्राम में करमा डाल विसर्जन करने गई 7 बच्चियों की भी मौत ऐसे ही गड्ढे में डूबने से हो गई थी. रेलवे द्वारा अवैज्ञानिक तरीके से इन गड्ढों को खोद दिया गया है, जिसे अब तक भरा नहीं गया है. वहीं घटना की सूचना मिलने पर बालूमाथ थाना प्रभारी अमित कुमार, सब इंस्पेक्टर गौतम कुमार एवं देवेंद्र सिंह अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली. पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.