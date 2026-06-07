/लातेहार: उड़ीसा से लोहे की प्लेट लेकर पटना जा रहा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त, 2 घंटे के रेस्क्यू के बाद निकाला गया ड्राइवर

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Latehar News: लातेहार जिले के चंदवा-चांपी-लोहरदगा मुख्य मार्ग पर चंदवा और कुडू थाना क्षेत्र की सीमा के समीप रविवार (7 जून, 2026) को भीषण सड़क दुर्घटना में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों का प्राथमिक उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) चंदवा में किया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उन्हें रांची स्थित रिम्स रेफर कर दिया गया. घायलों में ट्रक चालक धर्मेंद्र कुमार (पिता उदय यादव), रामधारी यादव (पिता जगदीश यादव, निवासी माधोपुर, इटखोरी, चतरा) और सकिंद्र यादव (पिता महावीर यादव, निवासी छतरपुर, पलामू) शामिल हैं.
लोहे की प्लेट लेकर पटना जा रहा था ट्रक
मिली जानकारी के अनुसार, ट्रक संख्या OD-23J-7063 उड़ीसा से लोहे की प्लेट लेकर पटना जा रहा था. रविवार सुबह चंदवा-कुरु सीमा क्षेत्र के पास अचानक चालक का वाहन से नियंत्रण हट गया और ट्रक सड़क किनारे मिट्टी में धंस गया. हादसा इतना जोरदार था कि ट्रक पर लदी लोहे की भारी प्लेटें आगे खिसककर केबिन पर आ गिरीं, जिससे केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. घटना में ट्रक में सवार तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. दुर्घटना के बाद चालक धर्मेंद्र कुमार केबिन में बुरी तरह फंस गया, जबकि अन्य दो घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाल लिया गया. सूचना मिलते ही प्रखंड उप प्रमुख अश्विनी मिश्रा, झामुमो नेता मो. नौशाद अंसारी, अंकित कुमार, अरविंद कुमार, रोहित त्रिपाठी समेत कई स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्य में जुट गए. दो घायलों को तत्काल सीएचसी चंदवा भेजा गया.
चालक को निकालने के लिए दो घंटे तक रेस्क्यू
वहीं, चालक को बाहर निकालने के लिए करीब दो घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलाया गया. गैस कटर और हाइड्रा मशीन की मदद से ट्रक के क्षतिग्रस्त केबिन को काटकर चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया. प्राथमिक उपचार के बाद उसे भी रिम्स रेफर कर दिया गया. इस मार्ग पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर स्थानीय लोगों ने चिंता जताई है. ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने तथा भारी मालवाहक वाहनों की आवाजाही को व्यवस्थित करने की मांग की है. इधर घटना का सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अशोक सिंह के निर्देश पर पुलिस मौके पर पहुंच कर जांच की. थाना प्रभारी ने बताया कि वाहन जब्त कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है. घायलों को इलाज के बाद रिम्स पेपर भेज दिया गया है.
रिपोर्ट: संजीव कुमार गिरी, लातेहार