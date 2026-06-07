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लातेहार: उड़ीसा से लोहे की प्लेट लेकर पटना जा रहा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त, 2 घंटे के रेस्क्यू के बाद निकाला गया ड्राइवर

Latehar News: चंदवा-चांपी-लोहरदगा मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया. इस घटना में चालक समेत तीन गंभीर रूप से घायल हो गए. चालक को बाहर निकालने के लिए करीब दो घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलाया गया.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 07, 2026, 06:34 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 06:34 PM IST
लातेहार: उड़ीसा से लोहे की प्लेट लेकर पटना जा रहा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त, 2 घंटे के रेस्क्यू के बाद निकाला गया ड्राइवर
Image Credit: चंदवा-चांपी-लोहरदगा मार्ग पर भीषण सड़क हादसा

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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