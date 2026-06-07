/लातेहार: उड़ीसा से लोहे की प्लेट लेकर पटना जा रहा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त, 2 घंटे के रेस्क्यू के बाद निकाला गया ड्राइवर

लोहे की प्लेट लेकर पटना जा रहा था ट्रक

मिली जानकारी के अनुसार, ट्रक संख्या OD-23J-7063 उड़ीसा से लोहे की प्लेट लेकर पटना जा रहा था. रविवार सुबह चंदवा-कुरु सीमा क्षेत्र के पास अचानक चालक का वाहन से नियंत्रण हट गया और ट्रक सड़क किनारे मिट्टी में धंस गया. हादसा इतना जोरदार था कि ट्रक पर लदी लोहे की भारी प्लेटें आगे खिसककर केबिन पर आ गिरीं, जिससे केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. घटना में ट्रक में सवार तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. दुर्घटना के बाद चालक धर्मेंद्र कुमार केबिन में बुरी तरह फंस गया, जबकि अन्य दो घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाल लिया गया. सूचना मिलते ही प्रखंड उप प्रमुख अश्विनी मिश्रा, झामुमो नेता मो. नौशाद अंसारी, अंकित कुमार, अरविंद कुमार, रोहित त्रिपाठी समेत कई स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्य में जुट गए. दो घायलों को तत्काल सीएचसी चंदवा भेजा गया.