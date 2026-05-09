गिरिडीह की सड़क पर ट्रक नहीं, चल रहे थे 'यमराज', जो सामने आया उसकी छीन ली जिंदगी, 5 मौत से मातम

Giridih Road Accident News: गिरिडीह के इसरी बाजार ट्रक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई. इस दौरान भीड़ ने ड्राइवर जमकर पीटा. बताया जा रहा है कि कोयला लोड ट्रक JH02BL1853 ने 30 लोगों को कुचला है.
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Giridih Road Accident: गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र के निमियाघाट स्थित इसरी बाजार में शुक्रवार की रात कोयला लोड ट्रक के अनियंत्रित होकर भीड़ में घुस जाने से 5 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए. हादसे में 13 वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिससे करीब 1 करोड़ की संपत्ति का नुकसान आंका गया है.
पुलिस के अनुसार ट्रक संख्या JH02BL1853 तेज रफ्तार में था और कोयला लोड था. ट्रक ने इसरी बाजार के भीड़भाड़ वाले इलाके में घुसकर 30 लोगों को कुचल दिया. हादसे में डुमरी के नावाटांड निवासी मौलाना इरशाद, गिरिडीह निवासी सुजीत ठाकुर, गिरिडीह के बरवाड़ीह निवासी टहल साव और डुमरी के घुटवाली निवासी संतोष महतो की मौके पर ही मौत हो गई. एक अन्य घायल की धनबाद में इलाज के दौरान मौत हो गई.
वहीं, करीब एक दर्जन घायलों का इलाज गिरिडीह और धनबाद के अलग-अलग अस्पतालों में चल रहा है, जिनमें कई की हालत गंभीर है. हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने ट्रक ड्राइवर धनंजय सिंह, पिता जटो सिंह, निवासी बहादुरपुर, थाना जरिडीह, बोकारो को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी. बाद में पुलिस ने उसे अपने कब्जे में ले लिया. ड्राइवर से पूछताछ जारी है. हादसे के बाद पूरा इलाका दहल उठा. आक्रोशित लोगों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया. देर रात प्रशासन के समझाने-बुझाने के बाद जाम हटाया जा सका.
घटना की जानकारी मिलते ही डीसी रामनिवास यादव और एसपी डॉ. बिमल कुमार समेत तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे. भारी पुलिस बल नेशनल हाईवे पर तैनात रहा. प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को हर संभव मदद और घायलों के बेहतर इलाज का भरोसा दिलाया है. राहत और बचाव कार्य देर रात तक जारी रहा.
रिपोर्ट: मृणाल सिन्हा
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