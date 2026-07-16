झारखंड में सियासी घमासान: 'सिर्फ सायरन बजाने के लिए मंत्री बने हैं कांग्रेसी', BJP के आरोप पर JMM-कांग्रेस ने दिया करारा जवाब

भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाए गए आरोप पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता आलोक दुबे ने कहा कि सरकार को अपदस्थ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सारे हथकंडे अपना लिए. मुख्यमंत्री को जेल तक भेज दिया, लेकिन कामयाब नहीं हुए. आलोक दुबे ने कहा कि यहां सरकार हमारी है, उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है. उन्होंने कहा कि बिहार में बीजेपी ने सरकार को धोखा दिया, चुने हुए मुख्यमंत्री के साथ विश्वास घात किया लेकिन उसपर कुछ नहीं बोलेंगे. झारखंड में गठबंधन की सरकार से खौफ है और आने वाले कई दशकों तक झारखंड में बीजेपी का नामो निशान नहीं होगा. बीजेपी सिर्फ प्रिडिक्ट करते रहें कि किसकी सरकार है, किसकी नहीं. उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा. यह सरकार मजबूत है. अगर कोई इसे चुनौती देने की हिम्मत करता है, तो राज्य की जनता उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देगी.