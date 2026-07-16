Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • झारखंड न्यूज़
  • /झारखंड में सियासी घमासान: सिर्फ सायरन बजाने के लिए मंत्री बने हैं कांग्रेसी, BJP के आरोप पर JMM-कांग्रेस ने दिया करारा जवाब

झारखंड में सियासी घमासान: 'सिर्फ सायरन बजाने के लिए मंत्री बने हैं कांग्रेसी', BJP के आरोप पर JMM-कांग्रेस ने दिया करारा जवाब

झारखंड में गठबंधन सरकार बीजेपी के निशाने पर है. बीजेपी ने कांग्रेस को कोई अहमियत न रखने वाली पार्टी यानी दूसरे दर्जे की पार्टी बताकर खारिज कर दिया, जबकि RJD को लगभग खत्म हो चुकी पार्टी करार दिया. इस बीच, बीजेपी के आरोपों के जवाब में विपक्ष ने आक्रामक रुख अपना लिया है.

Edited By:Ranjana DubeyReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 16, 2026, 10:49 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 10:49 AM IST
झारखंड में सियासी घमासान: 'सिर्फ सायरन बजाने के लिए मंत्री बने हैं कांग्रेसी', BJP के आरोप पर JMM-कांग्रेस ने दिया करारा जवाब
Image Credit: झारखंड में घमासान (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
झारखंड में घमासान: BJP ने उठाए गठबंधन पर सवाल, तो JMM-कांग्रेस ने साधा निशाना
Jharkhand Politics1 min ago
2
Samastipur News19 min ago
3
Jagannath grand Rath Yatra37 min ago
4
jharkhand live53 min ago
5
bihar breaking news1 hr ago