झारखंड में सियासी घमासान: 'सिर्फ सायरन बजाने के लिए मंत्री बने हैं कांग्रेसी', BJP के आरोप पर JMM-कांग्रेस ने दिया करारा जवाब

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झारखंड में सत्तापक्ष और विपक्ष आमने-सामने हैं. राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए BJP ने दावा किया कि इस प्रशासन में कांग्रेस सदस्यों की कोई हैसियत नहीं है और नीतिगत फैसले लेते समय मुख्यमंत्री कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को कोई तबज्जों नहीं देते. BJP ने सरकार को असल में झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) की सरकार बताया और आरोप लगाया कि कांग्रेस के मंत्री सिर्फ अपनी गाड़ियों पर सायरन लगवाने के लिए ही अपने पदों पर बने हुए हैं. वहीं, कांग्रेस ने BJP पर तीखा पलटवार किया.
भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने कहा कि यहां जो गठबंधन है, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है और कांग्रेस दूसरे दर्जे की पार्टी है. कांग्रेस और राजद का कोई वजूद नहीं है. कांग्रेसियों की हालत यह है कि उनके मंत्री दूल्हे के फूफा की तरह रूसे, लेकिन खुद फिर बारात में शामिल हो गया. झारखंड मुक्ति मोर्चा इन्हें हर बार जलील करती है, सिर्फ सायरन बजाने के लिए कांग्रेस के नेता मंत्री पद पर बने हुए हैं.
भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाए गए आरोप पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता आलोक दुबे ने कहा कि सरकार को अपदस्थ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सारे हथकंडे अपना लिए. मुख्यमंत्री को जेल तक भेज दिया, लेकिन कामयाब नहीं हुए. आलोक दुबे ने कहा कि यहां सरकार हमारी है, उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है. उन्होंने कहा कि बिहार में बीजेपी ने सरकार को धोखा दिया, चुने हुए मुख्यमंत्री के साथ विश्वास घात किया लेकिन उसपर कुछ नहीं बोलेंगे. झारखंड में गठबंधन की सरकार से खौफ है और आने वाले कई दशकों तक झारखंड में बीजेपी का नामो निशान नहीं होगा. बीजेपी सिर्फ प्रिडिक्ट करते रहें कि किसकी सरकार है, किसकी नहीं. उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा. यह सरकार मजबूत है. अगर कोई इसे चुनौती देने की हिम्मत करता है, तो राज्य की जनता उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देगी.
वहीं, बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार चल रही है. मजबूर सरकार का उदाहरण देखना है तो वह केंद्र की एनडीए सरकार में देखें. जीतन राम मांझी, चिराग पासवान सरीखे नेताओं की क्या स्थिति है किसी से छुपी नहीं. झारखंड सरकार बेहतर तरीके से कम कर रही है इसीलिए बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है. वैसे भी बीजेपी के नेता हेमंत फोबिया से ग्रसित है.
रिपोर्ट: धीरज ठाकुर