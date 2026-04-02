मुर्गा-मुर्गी का व्यापार करते थे दो भाई, ट्रक चपेट में आए और चली गई दोनों की जान

Khunti News: खूंटी जिले के रनिया थाना क्षेत्र में सरबो गांव के पास घुमावदार और ढलान भरे रास्ते पर गुरुवार की देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो सगे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई. बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार चावल लदा ट्रक ने बाइक सवार दो भाइयों को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भयावह थी कि ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया और दोनों भाई उसके नीचे दब गए.

मृतकों की पहचान सोदे गांव निवासी 30 वर्षीय बाबर खान और 26 वर्षीय शाहनवाज खान के रूप में हुई है. दोनों भाई मुर्गा-मुर्गी और मवेशी व्यापार करते थे और रनिया से अपने गांव लौट रहे थे.

घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जबकि उपचालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई और पुलिस को जानकारी दी गई.

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पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है. फिलहाल, इलाके में इस हादसे के बाद शोक और आक्रोश का माहौल है.

रिपोर्ट: ब्रजेश कुमार

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