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लोहरदगा में आकाशीय बिजली गिरने से 2 की मौत, 9 झुलसे, सदर अस्पताल में इलाज जारी

Lohardaga News: लोहरदगा में आकाशीय बिजली गिरने से 2 की मौत हो गई. इस घटना में 9 लोग झुलसे गए. झुलसे लोगों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 26, 2026, 04:36 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 04:36 PM IST
लोहरदगा में आकाशीय बिजली गिरने से 2 की मौत, 9 झुलसे, सदर अस्पताल में इलाज जारी
Image Credit: (Z News) लोहरदगा में बिजली गिरने से दो लोगों की मौतSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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