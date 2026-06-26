/लोहरदगा में आकाशीय बिजली गिरने से 2 की मौत, 9 झुलसे, सदर अस्पताल में इलाज जारी

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झारखंड के लोहरदगा जिला के मलोहरदगा में 26 जून, 2026 दिन शुक्रवार को वज्रपात ने कहर मचाया है. लोहरदगा के अलग-अलग गांव तिसिया टोली, मन्हो, तान, सलगी, मन्हो टोली में वज्रपात ने अपना कहर मचाया है.
वज्रपात ने कहर मचाया
वज्रपात की चपेट में आने से बकरी चरा कर वापस घर लौट रही बगडू थाना क्षेत्र के चरहू गांव निवासी रशीदा खातून की मौके पर मौत हो गई. वहीं, कुडू थाना क्षेत्र के सलगी निवासी घूरती देवी अपने खेत में काम करने के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई.
वज्रपात की चपेट में आने से ये लोग झुलसे
जिला के विभिन्न गांव तिसिया टोली, मन्हो, तान, सलगी, और मन्हो गांव में भी वज्रपात ने अपना कहर मचाया. इन गांवों में वज्रपात की चपेट में आने से अनिल उरांव, सुनिल उरांव, करमा उरांव, सोनामति देवी, नीतू कुमारी, पुष्पा कुमारी, सोमनाथ उरांव, महेन्द्र मुंडा, सरस्वती देवी नौ लोग घायल हो गए. जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. थोड़ी देर के लिए सदर अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
लोहरदगा से गौतम लेनिन की रिपोर्ट