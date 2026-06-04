पाकुड़ में पेड़ के नीचे छिपे बच्चों पर गिरी बिजली, एक छात्रा की मौत, महेशपुर में युवक ने गंवाई जान

Pakur News: पाकुड़ जिले में गुरुवार को तेज हवा और वर्षा के बीच आकाशीय बिजली गिरने से दो लोगों की मौत हो गई. इस घटना में दो बच्चे भी घायल हुए हैं. मृतकों में एक छात्रा और दूसरा आम चुन रहा एक युवक शामिल हैं.

पहली घटना मालपहाड़ी ओपी थाना क्षेत्र के लोटामारा गांव में 14 वर्षीय सीता टुडू की मौके पर ही मौत हो गई. सीता अपनी 11 वर्षीय सहेली रसीला मुर्मू और 14 वर्षीय श्याम किस्कू के साथ खेत में गाय चराने गई थी. अचानक वर्षा शुरू होने पर तीनों एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए, तभी उन पर बिजली गिर गई. इस घटना में रसीला मुर्मू और श्याम किस्कू घायल हो गए. उन्हें इलाज के लिए सोनाजोड़ी सदर अस्पताल भेजा गया है.

मृतक सीता टुडू के शव को घर लाया गया, जहां घटना की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए. परिजन रोते बिलखते देखे गए. मृतक सीता टुडू पाकुड़ के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में आठवीं कक्षा की छात्रा थी और गर्मी की छुट्टी में अपने घर आई हुई थी. उसके भाई ने बताया कि सीता पढ़ाई में काफी तेज थी और उनके पिता किसान हैं.

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वहीं, दूसरा घटना इसी तरह महेशपुर थाना क्षेत्र के दमदम गांव में भी आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई. यह हादसा उस समय हुआ जब युवक आम चुन रहा था.

पाकुड़ अंचल अधिकारी अरविंद बेदिया ने घटना की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि तेज हवा और वर्षा के कारण काफी नुकसान हुआ है. मालपहाड़ी ओपी थाना क्षेत्र के लोटामारा गांव की एक बच्ची की आकाशीय बिजली से मौत हुई है, जबकि दो बच्चे घायल हुए हैं. उन्होंने आश्वासन दिया कि मृतक के परिजनों को सरकार के नियमानुसार जल्द से जल्द मुआवजा उपलब्ध करवाया जाएगा. इन घटनाओं के बाद क्षेत्र में आकाशीय बिजली को लेकर भय का माहौल है.

रिपोर्ट: सोहन प्रमाणिक

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