Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3160485
Zee Bihar JharkhandJharkhand

दो महिलाओं के चेहरे पर पोती कालिख, जूते की माला पहनाकर मोहल्ले में घुमाया, रांची में इंसानियत शर्मसार

Ranchi Latest News: रांची में एक ऐसी घटना सामने आई है, जहां चोरी के शक में दो महिलाओं के साथ इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. बिना न्यायालय के फैसले के दो महिलाओं को ना दोषी ठहरा दिया गया, बल्कि उन्हें सरेआम अपमानित करते हुए चेहरे पर कालिख पोतकर पूरे मोहल्ले में घुमाया गया.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 31, 2026, 07:04 PM IST

Trending Photos

रांची में इंसानियत शर्मसार
रांची में इंसानियत शर्मसार

Ranchi News: झारखंड की राजधानी रांची के सदर थाना क्षेत्र से एक वीडियो मानवता को शर्मसार करने वाली है. इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे दो महिलाओं के चेहरे पर कालिख पोतने के बाद उन्हें पूरे मोहल्ले में घुमाया गया. इतना ही नहीं महिला के साथ मारपीट और सार्वजनिक अपमान भी किया गया. 

दरअसल, यह महिला सदर थाना क्षेत्र के भाभानगर रोड नंबर 5 स्थित एक किराए के मकान में रहती है. इलाके की महिलाओं ने बताया कि इस महिला और एक अन्य महिला के साथ मारपीट की गई, बल्कि चेहरे पर कालिख पोत कर जूते-चप्पल की माला पहनाकर मोहल्ले में घुमाया गया. 

वहीं, इलाके के लोगों को भी मोबाइल से महिला की तस्वीर न लेने की भी धमकी आरोपियों की ओर से दी गई थी. पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है. महिला के साथ उत्पीड़न 26 मार्च, 2026 से शुरू हुआ, जो 4 दिनों तक चला. हालांकि, मामले का खुलासा तब हुआ, जब इलाके की महिलाएं संगठित हुई और पीड़िता को बचाया. जिसके बाद मामले की शिकायत सदर थाने में दर्ज कराई गई और फिर पंकज और सनातना को गिरफ्तार किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह घटना सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि मानवता पर गहरा आघात है. जिन महिलाओं के आरोपों पर कानून को फैसला लेना था, उन्हें अपमान और हिंसा का शिकार बना दिया गया. सवाल यह है कि आखिर कब तक भीड़ खुद ही जज बनकर किसी की इज्जत और जिंदगी से खिलवाड़ करती रहेगी.

रिपोर्ट: कामरान जलीली

यह भी पढ़ें: रांची में आतंक मचाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, दो ज्वेलरी शॉप भी निशाने पर था

TAGS

Ranchi NewsJharkhand news