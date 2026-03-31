दो महिलाओं के चेहरे पर पोती कालिख, जूते की माला पहनाकर मोहल्ले में घुमाया, रांची में इंसानियत शर्मसार

Ranchi News: झारखंड की राजधानी रांची के सदर थाना क्षेत्र से एक वीडियो मानवता को शर्मसार करने वाली है. इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे दो महिलाओं के चेहरे पर कालिख पोतने के बाद उन्हें पूरे मोहल्ले में घुमाया गया. इतना ही नहीं महिला के साथ मारपीट और सार्वजनिक अपमान भी किया गया.

दरअसल, यह महिला सदर थाना क्षेत्र के भाभानगर रोड नंबर 5 स्थित एक किराए के मकान में रहती है. इलाके की महिलाओं ने बताया कि इस महिला और एक अन्य महिला के साथ मारपीट की गई, बल्कि चेहरे पर कालिख पोत कर जूते-चप्पल की माला पहनाकर मोहल्ले में घुमाया गया.

वहीं, इलाके के लोगों को भी मोबाइल से महिला की तस्वीर न लेने की भी धमकी आरोपियों की ओर से दी गई थी. पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है. महिला के साथ उत्पीड़न 26 मार्च, 2026 से शुरू हुआ, जो 4 दिनों तक चला. हालांकि, मामले का खुलासा तब हुआ, जब इलाके की महिलाएं संगठित हुई और पीड़िता को बचाया. जिसके बाद मामले की शिकायत सदर थाने में दर्ज कराई गई और फिर पंकज और सनातना को गिरफ्तार किया गया.

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यह घटना सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि मानवता पर गहरा आघात है. जिन महिलाओं के आरोपों पर कानून को फैसला लेना था, उन्हें अपमान और हिंसा का शिकार बना दिया गया. सवाल यह है कि आखिर कब तक भीड़ खुद ही जज बनकर किसी की इज्जत और जिंदगी से खिलवाड़ करती रहेगी.

रिपोर्ट: कामरान जलीली

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