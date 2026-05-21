U18 Hockey Asia Cup: अंडर-18 एशिया कप 2026 के लिए भारतीय टीम घोषित, 18 खिलाड़ियों में झारखंड से भी 2

U18 Hockey Asia Cup 2026: अंडर-18 एशिया कप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है. केतन कुशवाहा की कप्तानी में भारतीय टीम इस टूर्नामेंट को खेलने मैदान पर उतरेगी. 18 सदस्यीय टीम में झारखंड के भी 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ है.
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U18 Indian Hockey Team: अंडर-18 एशिया कप 2026 के लिए 18 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान हो गया है. इस टीम में झारखंड से भी दो खिलाड़ियों का चयन हुआ है. लंबे समय बाद राज्य के दो खिलाड़ियों को भारतीय हॉकी टीम में जगह मिली है. जानकारी के मुताबिक, आशीष तानी पूर्ति और प्रेमचंद सोय को U18 भारतीय टीम में जगह मिली है. दोनों खिलाड़ी वर्तमान में नवल टाटा हॉकी अकादमी, जमशेदपुर में ट्रेनिंग ले रहे हैं. दोनों का चयन होने की खबर मिलते ही हॉकी झारखंड और खेल विभाग के पदाधिकारियों ने दोनों खिलाड़ियों के साथ पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं.
U18 भारतीय हॉकी टीम
गोलकीपर: सावन कुमार, आयुष राजक
डिफेंडर: अंश बहुत्रा, अरमान सोरेंग, आशीष तानी पूर्ति, अर्शदीप सिंह, अवि मानिकपुरी, रोमित पाल
मिडफील्डर: राहुल यादव, प्रेमचंद सोय, वरिंदर सिंह, करण गौतम, सिद्धार्थ बेन
फॉरवर्ड: केतन कुशवाहा (कप्तान), आकाश दीप, गज़ी खान, शाहरुख अली, प्रह्लाद राजभर
टूर्नामेंट फॉर्मेट और भारत का शेड्यूल
भारत को नॉकआउट में पहुंचने के लिए पहले कठिन ग्रुप स्टेज पार करना होगा.
तारीख मुकाबला समय (IST)
29 मई भारत vs कजाकिस्तान सुबह 09:30 बजे
31 मई भारत vs जापान दोपहर 01:30 बजे
1 जून भारत vs दक्षिण कोरिया दोपहर 03:30 बजे
3 जून भारत vs चीनी ताइपे दोपहर 01:30 बजे
ग्रुप स्टेज के बाद शीर्ष टीमें 5 जून को सेमीफाइनल खेलेंगी. टूर्नामेंट का फाइनल और प्लेसमेंट मैच 6 जून 2026 को होगा. भारत अपने अभियान की शुरुआत 29 मई को कजाकिस्तान के खिलाफ करेगा. 31 मई को मेजबान जापान से मुकाबला टूर्नामेंट का सबसे बहुप्रतीक्षित मैच माना जा रहा है.