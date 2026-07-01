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बंगाल के बाद झारखंड में भी लागू हो UCC, बीजेपी की मांग पर JMM-कांग्रेस ने कही ये बात

Jharkhand Politics: पश्चिम बंगाल के बाद अब झारखंड के भी यूसीसी की मांग उठने लगी है. बीजेपी के नेता झारखंड में भी यूसीसी लागू करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं इस सत्तापक्ष इससे साफ इनकार कर रहा है. इसको लेकर बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है. सत्तापक्ष ने इस पर कहा कि धार्मिक उन्माद के लिए बयानबाजी करेगें तो नहीं चलेगा.

Written ByDHIRAJ THAKUREdited By:K Raj Mishra
Published: Jul 01, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 01:21 PM IST
बंगाल के बाद झारखंड में भी लागू हो UCC, बीजेपी की मांग पर JMM-कांग्रेस ने कही ये बात
Image Credit: बंगाल के बाद झारखंड में भी UCC लागू करने की मांग (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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DHIRAJ THAKUR

DHIRAJ THAKUR

Resident Editor के तौर पर झारखंड में कार्यरत. दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की डिग्री ली.  दो दशक से ज्यादा समय से पत्रकारिता से जुडे हैं. डेढ़ दशक तक दिल्ली में नेशनल चैनल में काम करने के बाद 12 वर्षो से जी बिहार झारखंड से जुड़े हैं. जी बिहार झारखंड के एसाइनमेंट हेड के रूप में भी काम कर चुके हैं. राजस्थान और दिल्ली ब्यूरो के बाद बिहार ब्यूरो हेड के रूप में भी काम करने का अनुभव. राजनीतिक खबरों पर पकड़ रखते हैं.

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