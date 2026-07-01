/बंगाल के बाद झारखंड में भी लागू हो UCC, बीजेपी की मांग पर JMM-कांग्रेस ने कही ये बात

UCC On Jharkhand: पश्चिम बंगाल के बाद अब झारखंड के भी यूसीसी की मांग उठने लगी है. बीजेपी के नेता झारखंड में भी यूसीसी लागू करने की मांग कर रहे हैं. बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश यूसीसी को देश की आवश्यकता बताते हुए कहा कि समर्थ भारत बनाने के लिए यूसीसी का होना बहुत जरुरी है. उन्होंने कहा कि एक देश में एक कानून होना ही चाहिए. सर्व समाज के लिए एक कानून होना चाहिए. कानून सबके लिए एक बराबर होना चाहिए. बीजेपी नेता ने कहा कि झारखंड में जितनी जल्दी यूसीसी आए, उतना बेहतर है. देश बनाने के लिए झारखंड भी अपना योगदान दे. सुरक्षित भारत, मजबूत भारत के लिए झारखंड का भी योगदान होना चाहिए और इसके लिए यहां भी यूसीसी हो.