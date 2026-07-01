/बंगाल के बाद झारखंड में भी लागू हो UCC, बीजेपी की मांग पर JMM-कांग्रेस ने कही ये बात

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UCC On Jharkhand: पश्चिम बंगाल के बाद अब झारखंड के भी यूसीसी की मांग उठने लगी है. बीजेपी के नेता झारखंड में भी यूसीसी लागू करने की मांग कर रहे हैं. बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश यूसीसी को देश की आवश्यकता बताते हुए कहा कि समर्थ भारत बनाने के लिए यूसीसी का होना बहुत जरुरी है. उन्होंने कहा कि एक देश में एक कानून होना ही चाहिए. सर्व समाज के लिए एक कानून होना चाहिए. कानून सबके लिए एक बराबर होना चाहिए. बीजेपी नेता ने कहा कि झारखंड में जितनी जल्दी यूसीसी आए, उतना बेहतर है. देश बनाने के लिए झारखंड भी अपना योगदान दे. सुरक्षित भारत, मजबूत भारत के लिए झारखंड का भी योगदान होना चाहिए और इसके लिए यहां भी यूसीसी हो.
भारत के अंदर एक कानून होना चाहिए- बीजेपी विधायक
बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने इस मामले पर कहा कि यूसीसी पूरे भारत में होना चाहिए. उन्होंने कहा कि भारत के अंदर एक कानून होना चाहिए और यूसीसी लागू होना चाहिए. उन्होंने कहा कि जब देश आजाद हुआ था, तब तुष्टिकरण के कारण समुदाय विशेष के लिए अलग कानून बना दिया गया था. झारखंड समेत पूरे भारत में यूसीसी होना चाहिए. वहीं, इस पर जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि होना चाहिए, करना चाहिए, ऐसा होता, वैसा होता है, यह सब कहकर किसको समझा रहे हैं. केंद्र में उन लोगों की सरकार है. जो करना है, करें. किसने रोका है. हमारी पार्टी उसके गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेगी.
ये बताएं कि क्या और कैसे करना चाहते हैं- जेएमएम
जेएमएम नेता ने कहा कि पिछले 12 साल में घोटाले पर घोटाले किए जा रहे हैं. मनोज पांडेय ने कहा कि ये लोग कभी यूसीसी की बात करते हैं. कभी कहते हैं कि एनआरसी करेगें, तो कभी निकाल देने की बात कहते हैं. ये लोग एक योजना लेकर आएं, जिसमें यह बताएं कि क्या और कैसे करना चाहते हैं. जब समुचित जानकारी सामने आ जाएगी, तो हमारी पार्टी भी निर्णय लेगी. लेकिन अगर वे सिर्फ धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए जुमलेबाजी करेंगे, तो नहीं चलेगा.
किसी को टारगेट करके नहीं होना चाहिए- कांग्रेस
इस पर कांग्रेस प्रदेश महासचिव आलोक दुबे ने कहा कि बीजेपी की हर नीति और निर्णय संदेह के घेरे में आती हैं. वे किसान के लिए कानून लाते हैं, तो संदेह के घेरे में होते हैं. एसआईआर की प्रक्रिया करते हैं, तो संदेह के घेरे में होते हैं. जो बंगाल में हुआ, क्या झारखंड उससे अलग है? उन्होंने कहा कि किसी के अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए. यूसीसी है पर जहां अधिकार हैं, वो सुरक्षित रहना चाहिए. किसी समुदाय, धर्म, और जाति विशेष को टारगेट करके नहीं होना चाहिए.