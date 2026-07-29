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सरायकेलाः होटल संचालक पर अज्ञात अपराधियों ने की फायरिंग, सड़क किनारे घायल मिले, पुलिस जांच में जुटी

Saraikela Crime News: सरायकेला जिले में अज्ञात अपराधियों ने एक होटल संचालक को गोली मारकर घायल कर दिया. घटना आदित्यपुर थाना क्षेत्र में गम्हरिया स्टेशन रोड स्थित भीतरी पुल के पास हुई. घायल को स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया है. पुलिस मामले का खुलासा करने में जुटी है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Jul 29, 2026, 09:15 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 09:15 AM IST
सरायकेलाः होटल संचालक पर अज्ञात अपराधियों ने की फायरिंग, सड़क किनारे घायल मिले, पुलिस जांच में जुटी
Image Credit: सरायकेलाः होटल संचालक पर अज्ञात अपराधियों ने की फायरिंग, सड़क किनारे घायल मिले (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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