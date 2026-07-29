/सरायकेलाः होटल संचालक पर अज्ञात अपराधियों ने की फायरिंग, सड़क किनारे घायल मिले, पुलिस जांच में जुटी

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सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार (28 जुलाई) की देर रात एक होटल संचालक पर फायरिंग की सूचना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. यह घटना गम्हरिया स्टेशन रोड स्थित भीतरी पुल के पास की बताई जा रही है, जहां होटल संचालक विशाल गोराई घायल अवस्था में मिले. जानकारी के अनुसार, विशाल गोराई हर रोज की तरह अपना होटल बंद कर रात घर लौट रहे थे. इसी दौरान भीतरी पुल के पास उनके साथ यह घटना हुई. स्थानीय लोगों ने उन्हें घायल अवस्था में देखा और तत्काल इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उनकी सर्जरी की. फिलहाल, उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.
हालांकि, इस पूरे मामले में पुलिस अब तक किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है. पुलिस ने आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि नहीं की है कि विशाल को गोली लगी है या नहीं. घटना के हर पहलू की जांच की जा रही है और मेडिकल रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है.
सूत्रों के मुताबिक, घायल विशाल द्वारा घटना को लेकर अलग-अलग बातें बताई गई हैं. कभी उन्होंने हमलावरों की संख्या पांच से छह बताई, तो कभी आठ लोगों का जिक्र किया. उनके बयान में स्पष्टता नहीं होने के कारण पुलिस किसी भी दावे की पुष्टि नहीं कर रही है और सभी तथ्यों का सावधानीपूर्वक सत्यापन कर रही है.
इधर, घटना की सूचना मिलते ही आदित्यपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. साथ ही घटनास्थल के आसपास मौजूद लोगों से भी पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने और सभी साक्ष्य सामने आने के बाद ही घटना की पूरी सच्चाई स्पष्ट हो सकेगी.
रिपोर्ट- रंजीत ओझा