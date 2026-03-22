पाकुड़ में बेमौसम बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता: प्याज, गेहूं और मक्का की फसलें जमीन पर बिछीं

Pakur News: पाकुड़ जिले में बीते दिन देर शाम हुई तेज बारिश और हवा ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है. बेमौसम हुई इस बारिश से जिले भर के किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है. पाकुड़ सदर प्रखंड के मनीरामपुर सहित कई ग्रामीण क्षेत्रों में सैकड़ों एकड़ में लगी प्याज, लहसुन, गेहूं, जौ, मक्का और मसूर की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं. इसके साथ ही, आम की फसल को भी काफी नुकसान पहुंचा है.

फसलें पूरी तरह से जमीन पर बिछी

किसानों ने बताया कि अचानक हुई बारिश और तेज हवा के कारण फसलें पूरी तरह से जमीन पर बिछ गई हैं. उन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है. किसानों की चिंता है कि यदि पाकुड़ प्रखंड के मनीरामपुर और आसपास के क्षेत्रों में दोबारा बारिश हुई तो रबी फसलों, विशेषकर प्याज और लहसुन की खेती में लगी लागत और मेहनत बेकार हो सकती है. खेतों में पानी जमा होने से 50 प्रतिशत प्याज नष्ट होने की आशंका है.

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वहीं, हिरणपुर प्रखंड में भी तेज हवा और बारिश से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है. खेतों में लगी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं. किसानों को महुआ की फसल पर भी असर पड़ने की संभावना है, जिससे उनकी चिंता बढ़ गई है. फिलहाल जिला प्रशासन बारिश से हुए नुकसान का आकलन करने में जुटा है. कृषि विभाग के अधिकारी भी किसानों को हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं.

रिपोर्ट: सोहन प्रमाणिक

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