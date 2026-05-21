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यूपी का 'बुलडोजर मॉडल' अब झारखंड में: साहिबगंज में मिनी गन फैक्ट्री को किया ध्वस्त

Jharkhand News: झारखंड के साहिबगंज में अवैध हथियार कारोबार पर पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है. रांगा थाना क्षेत्र में पकड़ी गई मिनी गन फैक्ट्री को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया. इस फैक्ट्री से बिहार और पश्चिम बंगाल तक हथियार सप्लाई होने का खुलासा हुआ है.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: May 21, 2026, 10:11 AM IST

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यूपी का 'बुलडोजर मॉडल' अब झारखंड में: साहिबगंज में मिनी गन फैक्ट्री को किया ध्वस्त
यूपी का 'बुलडोजर मॉडल' अब झारखंड में: साहिबगंज में मिनी गन फैक्ट्री को किया ध्वस्त

Jharkhand News: योगी के बुलडोजर मॉडल की चर्चा अब देश के कई राज्यों तक पहुंच चुकी है. यूपी से शुरू हुआ यह मॉडल महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल के बाद अब झारखंड में भी देखने को मिला है. साहिबगंज जिले में पहली बार किसी आपराधिक मामले में जिला प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है. जिले के रांगा थाना क्षेत्र के केंदुआ आमगाछी में अवैध हथियार निर्माण के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मिनी गन फैक्ट्री को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है. इस कार्रवाई को लेकर इलाके में काफी चर्चा रही है.

साहिबगंज जिले में बीते 8 मई को रांगा थाना क्षेत्र में पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया था. पुलिस ने छापेमारी के दौरान वहां से 18 अर्धनिर्मित हथियार, मशीनें और हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद किया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए बुधवार को पुलिस जेसीबी मशीन लेकर मौके पर पहुंची और पूरे ढांचे को जमींदोज कर दिया.

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पुलिस के अनुसार, इस फैक्ट्री में बने हथियारों की सप्लाई बिहार और पश्चिम बंगाल तक की जाती थी. संयुक्त छापेमारी अभियान के दौरान साहिबगंज और बिहार पुलिस ने मुंगेर जिले के काशी बाजार थाना क्षेत्र निवासी परवेज इस्लाम को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. उसकी निशानदेही पर ही पुलिस इस अवैध फैक्ट्री तक पहुंच पाई थी.

कार्रवाई के दौरान पूरे घर और उसकी बाउंड्री वॉल को गिरा दिया गया, ताकि भविष्य में वहां दोबारा गैरकानूनी गतिविधियां संचालित न हो सकें. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अवैध हथियार कारोबार और अपराध के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा. वहीं, स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए राहत की सांस ली है.

रिपोर्ट: पंकज वर्मा

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