Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • झारखंड न्यूज़
  • /दिल्ली तय नहीं कर सकता कि हम क्या करें, खान और खनिज कानून को लेकर झारखंड में घमासान

'दिल्ली तय नहीं कर सकता कि हम क्या करें', खान और खनिज कानून को लेकर झारखंड में घमासान

खान और खनिज कानून को लेकर झारखंड में सियासी घमासान देखने को मिल रहा है. झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और वामदलों ने इसे काला कानून करार देते हुए राज्यव्यापी और चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 20, 2026, 02:08 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 02:08 PM IST
'दिल्ली तय नहीं कर सकता कि हम क्या करें', खान और खनिज कानून को लेकर झारखंड में घमासान
Image Credit: खान और खनिज कानून को लेकर झारखंड में घमासान (AI Generated Image)

About the Author

Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बक्सर-भागलपुर और मुजफ्फरपुर-सोनबरसा फोरलेन: बिहार में अबतक कितने एक्सप्रेसवे पर काम?
2
3
4
5