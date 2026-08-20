'दिल्ली तय नहीं कर सकता कि हम क्या करें', खान और खनिज कानून को लेकर झारखंड में घमासान

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मोदी सरकार की ओर से संसद के मानसून सत्र में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक, 2026 को पास कराया गया है, जिस पर अब झारखंड में राजनीतिक पारा चढ़ता नजर आ रहा है. दरअसल, यह कानून राज्यों को खनिज युक्त भूमि पर अतिरिक्त कर या सेस लगाने से प्रतिबंधित करता है. इस विधेयक के पास हो जाने के बाद झारखंड में राजनीतिक तूफान मचा हुआ है.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद झारखंड की सरकार ने खनिजों पर सेस लगाकर अपनी आय का एक बड़ा स्रोत तैयार किया था, लेकिन इस नए कानून के लागू हो जाने के बाद राज्य की सरकार भविष्य में खनिज और खनिज भूमि पर अतिरिक्त कर या सेस नहीं लगा पाएगी. इस कारण से उसे भविष्य में भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है.
झारखंड सरकार की ओर से कहा गया है कि खनिजों पर टैक्स लगाने से मिलने वाले राजस्व से मईयां सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना और कई अन्य कल्याणकारी योजनाओं को संचालित किया जाता है. अगर टैक्स लगाने और वसूलने का अधिकार छिन गया तो इन योजनाओं के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडराने लगेंगे.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि जमीन और खनिज झारखंड के हैं तो हमें रोकने वाला दिल्ली कौन होता है? उन्होंने कहा कि दिल्ली तय नहीं कर सकता कि झारखंड को अपने संसाधनों पर क्या अधिकार होना चाहिए. यह राज्यों के वित्तीय और संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला है.
झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और वामदलों ने इसे काला कानून करार देते हुए राज्यव्यापी और चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी है. दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि राज्यों की ओर से अनियंत्रित तरीके से सेस और टैक्स लगाने से खनिजों की लागत बढ़ जाती है और पूरे देश में महंगाई और बुनियादी ढांचे के विकास प्रभावित होते हैं. इस संशोधन का मकसद खनिज क्षेत्र में वित्तीय स्थिरता और टैक्स सिस्टम में एकरूपता लाना है.