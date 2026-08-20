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झारखंड में परीक्षाओं के रद्द होने पर बवाल, प्रोजेक्ट भवन से हटाए जाने के बाद कुटे मैदान पहुंचे अभ्यर्थी

झारखंड में परीक्षाओं के रद्द होने पर बवाल देखने को मिल रहा है. प्रोजेक्ट भवन से हटाए जाने के बाद अभ्यर्थी कुटे मैदान पहुंच गए हैं. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनका आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है और वे कुटे मैदान में अपनी मांगों को लेकर धरना जारी रखेंगे.

Edited ByRanjana Dubey
Published: Aug 20, 2026, 02:48 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 02:48 PM IST
झारखंड में परीक्षाओं के रद्द होने पर बवाल, प्रोजेक्ट भवन से हटाए जाने के बाद कुटे मैदान पहुंचे अभ्यर्थी
Image Credit: झारखंड में परीक्षाओं के रद्द होने पर बवाल

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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