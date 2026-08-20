/झारखंड में परीक्षाओं के रद्द होने पर बवाल, प्रोजेक्ट भवन से हटाए जाने के बाद कुटे मैदान पहुंचे अभ्यर्थी

उनका कहना है कि उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के तहत परीक्षा दी और चयनित होने के बाद नियुक्ति पाई थी. प्रोजेक्ट भवन से हटाए जाने के बाद फूड सेफ्टी ऑफिसर के पदों पर चयनित अभ्यर्थी भी कुटे मैदान पहुंचेंगे. वहां जेएसएससी-सीजीएल के चयनित अभ्यर्थी पहले से ही धरने पर बैठे हैं. ऐसे में दोनों परीक्षाओं के चयनित अभ्यर्थियों का आंदोलन अब एक ही स्थान से जारी रहने की संभावना है. झारखंड सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच के आधार पर कई परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला लिया है. इसके खिलाफ चयनित अभ्यर्थी अलग-अलग स्तर पर विरोध कर रहे हैं और सरकार के फैसले के खिलाफ न्यायालय का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं.