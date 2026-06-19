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झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है. इस हार के बाद अब विपक्षी गठबंधन (INDIA) के दो बड़े सहयोगियों, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. राजद ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल 'एक्स' पर एक लंबा पोस्ट साझा कर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है. राजद ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा है कि दूसरों पर बेबुनियाद आरोप मढ़ने से बेहतर होगा कि पार्टी अपनी आंतरिक कमियों को तलाशे और अपने नेताओं के बचकाने बयानों पर लगाम लगाए.
राजद ने सोशल मीडिया पर बेहद आक्रामक रुख अपनाते हुए लिखा कि झारखंड के चुनाव नतीजों से यह साफ हो गया है कि कांग्रेस अपने खुद के विधायकों का भरोसा और समर्थन जीतने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है. अपनी इस नाकामी को छिपाने के लिए कांग्रेस के नेता राजद और भाकपा माले (CPI-ML) जैसी भाजपा विरोधी पार्टियों की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. राजद ने कांग्रेस को याद दिलाया कि मार्च के महीने में हुए राज्यसभा चुनावों के दौरान हरियाणा में कांग्रेस के 5, ओडिशा में 2 और बिहार में 3 विधायकों ने खुलेआम भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी या वे चुनाव से दूर रहे थे.
राजद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के जिन बागी विधायकों ने कैमरे पर आकर गठबंधन के उम्मीदवार को नापसंद किया था, उनके खिलाफ आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. बिहार में वही लोग आज भी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते घूम रहे हैं. राजद ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं की ऐसी सतही और अधीर टिप्पणियां इंडिया गठबंधन की एकजुटता को भारी नुकसान पहुंचा रही हैं. हरियाणा, ओडिशा या बिहार में जब कांग्रेस के चलते गठबंधन हारा, तब किसी सहयोगी दल ने कांग्रेस पर कोई उंगली नहीं उठाई थी, इसलिए झारखंड के नेताओं को भी मर्यादा में रहना चाहिए.