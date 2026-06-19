राजद ने सोशल मीडिया पर बेहद आक्रामक रुख अपनाते हुए लिखा कि झारखंड के चुनाव नतीजों से यह साफ हो गया है कि कांग्रेस अपने खुद के विधायकों का भरोसा और समर्थन जीतने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है. अपनी इस नाकामी को छिपाने के लिए कांग्रेस के नेता राजद और भाकपा माले (CPI-ML) जैसी भाजपा विरोधी पार्टियों की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. राजद ने कांग्रेस को याद दिलाया कि मार्च के महीने में हुए राज्यसभा चुनावों के दौरान हरियाणा में कांग्रेस के 5, ओडिशा में 2 और बिहार में 3 विधायकों ने खुलेआम भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी या वे चुनाव से दूर रहे थे.