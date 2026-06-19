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झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर मचा बवाल, राजद ने दी नसीहत-'बचकाने बयानों से बाज आएं कांग्रेस नेता'

झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा की पराजय के बाद आरजेडी और कांग्रेस के बीच आपसी मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं. राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि पार्टी झारखंड में अपने ही विधायकों को एकजुट रखने में विफल रही है.

Edited By:Saurabh Jha
Published: Jun 19, 2026, 11:53 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 11:53 PM IST
झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर मचा बवाल, राजद ने दी नसीहत-'बचकाने बयानों से बाज आएं कांग्रेस नेता'
Image Credit: प्रणव झा की हार के बाद RJD-कांग्रेस में रार

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Saurabh Jha

Saurabh Jha

सौरभ झा बिहार के रहने वाले हैं और अभी ज़ी न्यूज़ में कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हैं.

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