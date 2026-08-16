'वंदे मातरम्' के अपमान पर बवाल, राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड में बीजेपी और भाजयुमो का कड़ा प्रदर्शन

नेताओं ने स्पष्ट किया कि 'वंदे मातरम्' देश की राष्ट्रीय भावना और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण गीत है. कांग्रेस ने इसका अपमान कर देशवासियों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई है. भाजपा ने यह भी कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में 'वंदे मातरम्' के पूर्ण गायन की परंपरा शुरू की है. इसके बाद ही राष्ट्रध्वज फहराया जाता है और राष्ट्रगान 'जन गण मन' होता है, लेकिन कांग्रेस ने इसी कार्यक्रम के दौरान इसका विरोध किया. भाजपा नेता ने कहा कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कांग्रेस नेताओं को सद्बुद्धि मिले और वे देश की भावनाओं व राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना सीखें.