'वंदे मातरम्' के अपमान पर बवाल, राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड में बीजेपी और भाजयुमो का कड़ा प्रदर्शन

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15 अगस्त को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के कथित तौर पर राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' के अपमान के विरोध में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) ने झारखंड के विभिन्न जिलों में कड़ा विरोध प्रदर्शन किया. गढ़वा जिला भाजपा कमेटी ने शहर के व्यस्ततम चौक रंका मोड़ पर एकत्रित होकर राहुल गांधी का पुतला दहन किया. दर्जनों की संख्या में मौजूद भाजपा नेताओं ने कांग्रेस और उनके नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. पार्टी का आरोप है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने कार्यालय में झंडोत्तोलन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रगीत का अपमान किया है.
गढ़वा भाजपा जिलाध्यक्ष उदय कुशवाहा ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेताओं द्वारा 15 अगस्त के झंडोत्तोलन के दौरान राष्ट्रगीत का अपमान किया गया है, जिसे भाजपा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी. आज पुतला दहन कर हम उन्हें चेतावनी देते हैं कि कांग्रेस राष्ट्रगीत का अपमान करना बंद करें.
रांची में भी 'वंदे मातरम्' के कथित अपमान को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से शहीद चौक के पास राहुल गांधी का पुतला फूंका गया. रांची महानगर जिला युवा मोर्चा ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जो देशभर के विभिन्न जिलों में हो रहे विरोध प्रदर्शन का ही एक हिस्सा था. भाजपा नेताओं ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की मानसिकता पूरे देश को मूर्ख समझने वाली है. आरोप है कि 15 अगस्त के कार्यक्रम में जब 'वंदे मातरम्' का गायन होना था, उस समय कांग्रेस नेताओं की ओर से इसका विरोध किया गया.
नेताओं ने स्पष्ट किया कि 'वंदे मातरम्' देश की राष्ट्रीय भावना और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण गीत है. कांग्रेस ने इसका अपमान कर देशवासियों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई है. भाजपा ने यह भी कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में 'वंदे मातरम्' के पूर्ण गायन की परंपरा शुरू की है. इसके बाद ही राष्ट्रध्वज फहराया जाता है और राष्ट्रगान 'जन गण मन' होता है, लेकिन कांग्रेस ने इसी कार्यक्रम के दौरान इसका विरोध किया. भाजपा नेता ने कहा कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कांग्रेस नेताओं को सद्बुद्धि मिले और वे देश की भावनाओं व राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना सीखें.