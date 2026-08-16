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'वंदे मातरम्' के अपमान पर बवाल, राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड में बीजेपी और भाजयुमो का कड़ा प्रदर्शन

गढ़वा जिला बीजेपी कमेटी ने आज शहर के रंका मोड़ पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का पुतला फूंका. उन पर 15 अगस्त को राष्ट्रगीत का अपमान करने का आरोप लगाया गया. साथ ही, रांची में भी विरोध प्रदर्शन किया गया.

Written ByUJJAWAL MISHRAEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 16, 2026, 08:11 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 08:11 PM IST
'वंदे मातरम्' के अपमान पर बवाल, राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड में बीजेपी और भाजयुमो का कड़ा प्रदर्शन
Image Credit: &#039;वंदे मातरम्&#039; के अपमान पर बवाल (जी मीडिया)

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UJJAWAL MISHRA

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उज्ज्वल मिश्रा जी न्यूज में जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब 1 साल का अनुभव है. वह मुख्यत: एजुकेशन और हेल्थ की रिपोर्टिंग करते हैं. एजुकेशन और हेल्थ की खबरों को सरल अंदाज में पेश करना उनकी खासियत है. इन्होंने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

 

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