रांची में UPSC प्रारंभिक परीक्षा आज: 36 केंद्रों पर सुरक्षा सख्त, BNSS की धारा 163 लागू

UPSC Prelims Exam: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2026 आज राज्य की राजधानी रांची में हो रही है. इस परीक्षा के लिए पूरे जिले में कुल 36 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. परीक्षा दो पालियों में आयोजित की गई है. पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक चलेगी, जबकि दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगी. परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है. परीक्षा को नकल-मुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए, सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल और मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं.

उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (सदर) ने BNSS की धारा 163 के तहत सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है. इस अवधि के दौरान, भीड़ इकट्ठा होना, अनावश्यक आवाजाही और संदिग्ध गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी. आज सुबह से ही शहर भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों के बाहर उम्मीदवारों की भारी भीड़ देखी जा रही है. केंद्र में प्रवेश की अनुमति देने से पहले उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड का उनके फोटो पहचान पत्रों से मिलान किया गया. इसके अलावा, प्रवेश केवल मेटल डिटेक्टर स्कैन और शारीरिक तलाशी के बाद ही दिया जा रहा है.

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मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, ब्लूटूथ डिवाइस और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है. प्रशासन किसी भी तरह की गड़बड़ी या नकल की कोशिशों को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी नजर रख रहा है. इस बीच, उम्मीदवारों का कहना है कि वे काफी समय से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और यह दिन उनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है. कई उम्मीदवारों ने कहा कि UPSC परीक्षा उनके सपनों को पूरा करने की दिशा में पहला बड़ा कदम है.

रिपोर्ट: उज्ज्वल मिश्रा