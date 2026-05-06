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'घर बुलाया शराब पिलाई और फिर...', पति को मोहरा बना प्रेमिका ने करवाई प्रेमी की हत्या

Ranchi News: रांची में एक प्रेमिका को प्रेमी का ब्याह रचाना नागवार गुजर गया. प्रेमिका अपने प्रेमी की हत्या अपने पति को गुमराह कर करवा दिया. इसके बाद पति के जरिए प्रेमिका ने शव को ठिकाने लगाया. 

Written By  Kamran Jalili|Last Updated: May 06, 2026, 04:09 PM IST

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जब बेवफाई का बदला लेने के लिए पत्नी ने पति को बनाया कातिल (Photo-AI)
जब बेवफाई का बदला लेने के लिए पत्नी ने पति को बनाया कातिल (Photo-AI)

Jharkhand News: झारखंड की राजधानी रांची के टाटीसिल्वे थाना क्षेत्र में 3 मई, 2026 को हुई हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया. पुलिस ने महिला समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में अंकिता देवी, शिवनाथ सिंह और साहिल राजा शामिल हैं. सभी आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया है. 

मामले की जानकारी देते हुए ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने बताया कि मृतक कमलेश का डेढ़ साल के करीब से अंकिता देवी से प्रेम प्रसंग चल रहा था. हालांकि, कुछ महीने पहले ही कमलेश की शादी दूसरी लड़की से हो जाती है. यहीं शादी की बात अंकिता को नागवार गुजरी और उसने अपने पति के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची.

दरअसल, हत्या के लिए अंकिता ने अपने प्रेमी को घर बुलाया और फिर कमलेश को जमकर शराब पिलाई, इस दौरान जब वो नशे के आगोश में चला गया... फिर अंकिता के पति शिवनाथ ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और अपने सहयोगी साहिल के साथ मिलकर शव को ठिकाने लगा दिया. जिसके बाद पुलिस ने मामले के अनुसंधान के बाद इस पूरे हत्या की गुत्थी को सुलझाया. 

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