Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • झारखंड न्यूज़
  • /Varanasi Encounter: बनारस में मारा गया 30 लाख का इनामी नक्सल कमांडर बृजेश गंझू को मार गिराया, झारखंड में मचा रखा था आतंक

Varanasi Encounter: बनारस में मारा गया 30 लाख का इनामी नक्सल कमांडर बृजेश गंझू को मार गिराया, झारखंड में मचा रखा था आतंक

झारखंड के प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय प्रस्तुति कमेटी (TPC) के सुप्रीमो और 30 लाख रुपये के इनामी नक्सली बृजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को यूपी ATS ने वाराणसी में मार गिराया है. मृतक झारखंड के चतरा जिले के लवलंग थाना क्षेत्र के लूटू गांव का रहने वाला था और प्रदेश में आतंक का पर्याय बना हुआ था.

Written ByK Raj Mishra
Published: Sep 20, 2026, 08:04 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 08:04 AM IST
Varanasi Encounter: बनारस में मारा गया 30 लाख का इनामी नक्सल कमांडर बृजेश गंझू को मार गिराया, झारखंड में मचा रखा था आतंक
Image Credit: 30 लाख का इनामी नक्सल कमांडर बृजेश गंझू का वाराणसी में एनकाउंटर (Zee Media)

About the Author

K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बेगूसराय में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष, लाठी-डंडे, रॉड और फरसे चले... वीडियो वायरल
2
3
4
5