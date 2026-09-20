/Varanasi Encounter: बनारस में मारा गया 30 लाख का इनामी नक्सल कमांडर बृजेश गंझू को मार गिराया, झारखंड में मचा रखा था आतंक

राज्य चुनें
झारखंड के प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय प्रस्तुति कमेटी (TPC) के सुप्रीमो और 30 लाख रुपये के इनामी नक्सली बृजेश गंझू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को यूपी ATS ने वाराणसी में मार गिराया है. मृतक झारखंड के चतरा जिले के लवलंग थाना क्षेत्र के लूटू गांव का रहने वाला था और प्रदेश में आतंक का पर्याय बना हुआ था. उस पर झारखंड सरकार ने 25 लाख रुपये तो वहीं NIA ने 5 लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था. एनकाउंटर के बाद यूपी ATS ने झारखंड पुलिस को भी बृजेश गंझू के मारे जाने की सूचना दी है.
खबर अपडेट हो रही है...