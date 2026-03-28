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गुमला और धनबाद में रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा; रिम्स रेफर किया गया घायल युवक, भारी पुलिस बल तैनात

गुमला और धनबाद में राम नवमी जुलूस के दौरान हिंसा होने की खबर सामने आई है. गुमला में एक युवक पर चाकू से हमला किया गय तो वहीं धनबाद में हिसंक झड़प हुई. फिलहाल घायल युवक को डॉक्टरों ने रिम्स रेफर किया है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 28, 2026, 12:05 PM IST

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गुमला और धनबाद में रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा
गुमला और धनबाद में रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा

झारखंड के गुमला में रामनवमी जुलूस के दौरान एक बड़ी हिंसक घटना सामने आई है. गुमला सदर थाना क्षेत्र के बड़ाइक मोहल्ला में आपसी विवाद ने अचानक उग्र रूप ले लिया, जिसके परिणामस्वरूप अमित कुमार सिंह नाम के एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया. युवक के पेट में गंभीर चोट आने के कारण उसे तुरंत स्थानीय सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स (RIMS) रांची रेफर कर दिया. घटना के तुरंत बाद इलाके में अफरातफरी मच गई, लेकिन पुलिस की तत्परता से माहौल को और बिगड़ने से रोक लिया गया.

धनबाद में भी रामनवमी के दौरान उपद्रव
वहीं दूसरी ओर, धनबाद के बलियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भिखराजपुर में भी रामनवमी के अखाड़ा जुलूस के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा भारी उपद्रव किया गया. इस हिंसक झड़प के बाद पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है और प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए क्षेत्र में अगले आदेश तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है. सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव और अन्य वरीय अधिकारी घटनास्थल पर खुद मोर्चा संभाले हुए हैं ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को दोबारा होने से रोका जा सके.

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प्रत्यक्षदर्शियों की मदद से अन्य उपद्रवियों की पहचान
मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी प्रभात कुमार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि उपद्रव में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों की मदद से अन्य उपद्रवियों की पहचान की जा रही है. प्रशासन ने आम जनता से शांति बनाए रखने और सोशल मीडिया पर फैलने वाली किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना या अफवाहों पर ध्यान न देने की पुरजोर अपील की है. वर्तमान में दोनों ही क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात है और स्थिति पुलिस के पूर्ण नियंत्रण में है.

 गुमला से रणधीर निधि और धनबाद से नितेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट

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